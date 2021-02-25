25 февраля, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

На юге Челябинской области продлили ограничение движения

Трассы на юге Челябинской области остаются закрытыми в связи с введенными ограничениями из-за непогоды, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области на 8 часов утра, из снежных заносов эвакуировано 303 автомобиля, 1602 человека получили необходимую помощь. В пункты временного размещения направили 687 человек.

С 23 февраля в области закрыто движение для всех видов транспорта на участках дорог Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, Кизильское – Бреды – Марлинский – гр. Казахстана, Бреды – Синий Шихан, Магнитогорск – Кизильское – Сибай, Кизильское – Богдановское,- Обручевка – Субудак, Карталы – Снежный, Южноуральск – Магнитогорск, Верхнеуральск – Петропавловский, Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Мнение

Профиль пользователя