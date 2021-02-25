Жительницу Ижевска обязали вернуть незаконно приватизированное жилье

Суд по иску прокуратуры вернул в муниципальную собственность жилье, которое незаконно приватизировала жительница Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что в 2014 году вправление муниципального жилья администрации Ижевска заключила договор социального тайма комнаты в общежитии с женщиной, которая не была признана малоимущей в установленном порядке. Так, бы нарушен жилищный кодекс РФ. В 2015 году наниматель приватизировала жилье. В дальнейшем прокуратура подала в суд иск о признании договоров социального найма и приватизации ничтожными, который был удовлетворен.