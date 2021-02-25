На Дону прокуратура проводит проверку после сообщения о недоступности лекарства для онкобольной женщины

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после публикации в СМИ о том, что больная раком женщина вынуждена ездить за лекарством в другой город. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В издании RostovGazeta было опубликовано сообщение о том, что ростовчанка с раком легких третьей стадии каждый день ездит в другой город за жизненно необходимым ей лекарством. Соответственно, работать она не может, так как весь день уходит на дорогу. «Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения федерального законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба.

Наталья Шинкарева