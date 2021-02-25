В Перми может появиться МУП для содержания дорог в центре города

Временная комиссия Пермской думы по дорогам и благоустройству 23 февраля провела внеочередное выездное заседание. «Комиссия проехала по центру Перми и оценила состояние дорог, парковок, тротуаров. Есть положительные изменения в зимнем содержании улиц: работа по вывозу снега идет круглосуточно, на дорогах появилась новая снегоуборочная техника. Но остались и проблемы: парковки в снегу, лед на тротуарах, из-за снега проезжая часть становится узкой. В прошлом году мы посчитали, что один день зимнего содержания города обходится бюджету в 5 млн руб. Это серьезная сумма, и хочется, чтобы деньги работали эффективно»,— рассказал об итогах проверки председатель комиссии Владимир Плотников на пленарном заседании думы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба думы, временно исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин предложил создать муниципальное предприятие (МУП) по содержанию дорог в центральном планировочном районе. Депутат Денис Ушаков поддержал идею и спросил, когда администрация может подготовить необходимые обсуждения в бюджет. Замглавы Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич ответил, что, вероятно, сможет представить «дорожную карту» по созданию МУПа к концу марта.

Собственный мониторинг содержания улиц провел и молодежный парламент Перми. По словам председателя молпарламента Максима Тощева, всего было проверено 125 объектов при различных погодных условиях. Лучше организована работа в Дзержинском и Свердловском районах, в аутсайдерах — Ленинский район. По оценке молодежного парламента, больше всего проблем возникает при содержании парковочных мест.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали мэрии усилить работу по содержанию дорог первой категории и тротуаров, а также по вывозу снега. Кроме того, думцы попросили администрацию Перми подготовить информацию по итогам зимнего сезона с указанием стоимости выполненных работ и объема выписанных штрафов.