Пермская дума приняла изменения в бюджет на 2021–2023 годы

Депутаты Пермской городской думы рассмотрели поправки в бюджет на 2021–2023 годы, предложенные мэрией. По словам замглавы администрации Перми Веры Титяпкиной, проект предполагает распределение бюджетных остатков 2020 года в размере 1,4 млрд руб. Проект администрации предусматривает также увеличение доходов и расходов бюджета за счет дополнительных федеральных и краевых средств в сумме 312 млн руб. в 2021 году, 356 млн в 2022-м и 118 млн руб. в 2023 году.

На погашение кредита, полученного из бюджета Пермского края, предложено направить 480 млн руб. Еще 903 млн руб. предполагается использовать на оплату заключенных контрактов. На капремонт моста через Каму через шлюзы Камской ГЭС запланировано 13 млн руб., реализацию проекта «Умный свет» — 57 млн руб., ремонт защитных сооружений — 10 млн руб., столько же — на паспортизацию и изготовление технической документации для инженерных сетей. Еще 6,3 млн руб. планируется выделить на строительство сквера на улице Гашкова.

Исполняющая полномочия вице-спикера, председатель думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник добавила, что профильный комитет поддержал предложения мэрии. «Исполнение доходной части могло быть лучше. Я надеюсь, что все мероприятия, которые мы предусмотрели, текущие расходы и инвестпроекты мы выполним»,— рассказала депутат.

Депутат Евгений Глезман спросил, когда будет отремонтирован мост на Камской ГЭС. «Этот объект востребован жителями Орджоникидзевского района, да и города в целом»,— отметил господин Глезман.

Замглавы Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич ответил, что деформационные швы на мосту планировалось отремонтировать еще в прошлом году. «Но мы не смогли отторговать этот объект из-за серьезного удорожания металла. Запросили дополнительные средства на покупку швов и в этом году мы все поменяем»,— добавил господин Дашкевич.

Временно исполняющий полномочия председателя Пермской думы Дмитрий Малютин поддержал проект, но обратил внимание на контроль за исполнением инвестиционных расходов бюджета. «У нас сейчас действительно большой бюджет развития, и тут самое главное — сделать так, чтобы выделяемые нами деньги превращались в конкретные, нужные городу объекты. Пока же вопросы к реализации инвестпроектов остаются. Тему с контроля не снимаем»,— подчеркнул Дмитрий Малютин.