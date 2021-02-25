В Югре 122 человека заразились COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 122 человека, три человека скончались, сообщает региональный оперштаб.

Инфекция подтвердилась у жителей 21 муниципалитета. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, там коронавирус подтвердился у 25 человек. В Ханты-Мансийске заболели 15 человек. В Нижневартовске и Нефтеюганском районе — 13.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 51 117 человек. Из них 48 846 югорчан уже выздоровели, 737 скончались.

На момент выявления у 98 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у одного человека заболевание протекало бессимптомно. Всего состояние 72 пациентов оценивается как тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).