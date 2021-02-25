В Екатеринбурге на 73,8% выросло количество пиццерий

В 2020 году Екатеринбург поставил всероссийский рекорд по динамике открытия пиццерий. Как посчитали аналитики сервиса 2ГИС, в прошлом году число пиццерий выросло на 73,8%, теперь в столице Урала работает 106 заведений такого профиля.

Кроме этого в Екатеринбурге на 21% увеличилось количество пекарен: свежий хлеб и выпечку теперь предлагают 339 точек. Немного снизили темпы по сравнению с 2019 годом, но остались в тройке самых быстрорастущих сегментов точки с кофе и напитками навынос — +19,4% за год. Еще один рекорд — сокращение точек быстрого питания на 0,59%. По данным сервиса, Екатеринбург стал единственным крупнейшим городом страны, где стало меньше заведений фастфуда.

В целом по стране лучшую динамику по открытию новых заведений в 2020 году показали три сегмента общепита — суши-бары (+35%), пекарни (+30,5%) и пиццерии (+22,2%).

«Суши-бары остаются трендом не во всех городах страны — где-то пик популярности этого формата уже прошёл, где-то — новый всплеск интереса. Пекарни, торгующие свежей выпечкой и зачастую работающие в формате кафетериев, стали главным открытием 2020 года. Их число быстро росло во всех крупнейших городах. Пиццерии стабильно растут второй год подряд, показывая динамику более 20%», — рассказали в пресс-службе 2ГИС.

Мария Игнатова