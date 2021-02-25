Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Челябинской области после бурана

В Челябинской области полностью восстановлено электроснабжение. На утро 25 февраля завершены почти все ремонтные работы в электросетевом комплексе, пострадавшем от стихии, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

Свет вернулся в дома 126 населенных пунктов. Сегодня утром специалисты будут выполнять оставшиеся работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей в Чебаркуле, Еманжелинске, Копейске, Троицке, Сосновском, Еткульском, Варненском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском районах.

В восстановительных работах были задействованы 120 бригад в составе 378 человек и 133 единицы спецтехники. Кроме того, из соседних регионов прибыли 15 дополнительных бригад (80 человек и 22 единиц спецтехники). Они останутся в Челябинской области до стабилизации погоды.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за сильного ветра и метелей 23-24 февраля без света остались около 30 тыс. жителей Челябинской области.