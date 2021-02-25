В Татарстане свыше 32 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Чистополе без водоснабжения остались более 32 тыс. человек. Причиной стал прорыв трубопровода. Об этом говорится в сообщении МЧС Татарстана.

Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью на улице Маркса, 2. Всего без воды остались около 8 тыс. частных и 40 многоквартирных домов, а также семь школ, шесть детсадов, один детдом, один санаторий и пять котельных.

В 4:40 водоснабжение удалось восстановить по временной схеме. Однако аварию еще пока не ликвидировали. Ремонт планируется завершить в ближайшие часы, уточнили в МЧС.

"Ъ-Казань"