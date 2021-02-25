В Волгограде задержаны полицейские за вымогательство 1 млн рублей

В Центральном районе Волгограда Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченных уголовного розыска районного отдела полиции. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. п «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в крупном размере). Об этом сообщили в СУ СКР по области.

По данным следствия, 17 февраля подозреваемые склонили своих знакомых, употребляющих наркотики, к покупке запрещенного товара. На следующий день, имитируя проведение оперативно-розыскных мероприятий, полицейские с поличным задержали торговца наркотиками и якобы стали вымогать у него 1 млн руб., обещая не возбуждать уголовное дело. Предположительно, получив 370 тыс. руб., сотрудники договорились о месте и времени второго транша, передача которого проходила уже под контролем сотрудников службы собственной безопасности регионального Главка МВД.

В настоящее время полицейские задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай