Реконструкцию «Спартака» в Перми оценили в 485 млн рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на проведение работ по реконструкции манежа «Спартак». Об этом сообщает «Новый компаньон». Начальная цена контракта определена в 485 млн руб.

После реконструкции одновременно в манеже смогут заниматься до сотни легкоатлетов, а в других залах — десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов. Объявить торги на реконструкцию манежа городские власти собирались в начале 2021 года.

Мэрия приобрела манеж «Спартак» в 2018 году за 160 млн руб. Спортивный объект площадью 10,2 тыс. кв. м входил в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным.

Разрешение на реконструкцию объекта было выдано 8 октября 2020 года МАУ «Физкультурно-спортивный центр „Спартак“». Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м. Сметная стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн руб. В прошлогоднем бюджете города было предусмотрено 19,5 млн руб. на реализацию этого проекта, в предстоящем трехлетнем периоде — 543 млн руб., из которых 160 млн руб. — средства краевого бюджета.