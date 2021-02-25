Прокуратура проверит информацию о сливе отходов в реку Пышма

Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма на территории Белоярского городского округа (Свердловская область).

«К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалистами будут отобраны пробы воды, проведено исследование для установления причины загрязнения и размера ущерба, причиненного окружающей среде», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.