В Ярославле стартует новый проект от киноклуба «Нефть»

В Ярославле открывается новый кинотеатр, который создан командой киноклуба «Нефть», сообщил на своей странице в Facebook организатор киноклуба Андрей Алексеев. Он отметил, что новый кинотеатр «Play синема» создается в ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе на месте существовавшего там кинотеатра «Синема Стар». Открытие намечено на 1 марта.

По словам господина Алексеева, это будет единственный не сетевой многозальный кинотеатр в Ярославле. Каждый из четырех залов будет посвящен своему формату кинопоказа.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ярославский киноклуб «Нефть», основателем которого является Андрей Алексеев, размещающийся во дворце культуры «Нефтяник» на Московском проспекте в Ярославле, закончил свою работу. Инициатором расторжения договора аренды выступил ДК, принадлежащий мэрии города. Официальной причиной назывались долги киноклуба по арендной плате. Андрей Алексеев заявил, что причиной расторжения договора стали политические разногласия.

Подробнее о закрытии киноклуба в материале “Ъ-Ярославль” – «В Ярославле закончилась “Нефть”».

Антон Антонов