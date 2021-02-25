В Новосибирской области ужесточили закон о массовых мероприятиях

Депутаты новосибирского парламента сегодня на сессии внесли поправки в закон об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории региона. Согласно изменениям, организаторы акций, число которых превышает 500 человек, должны указывать реквизиты банковского счета, используемые для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия.

Также увеличены сроки рассмотрения уведомлений о проведении мероприятий. Их увеличили с трех до четырех дней (если последний день не совпадает с выходными или праздниками).

«За» проголосовали 60 из 68 присутствующих. Изменения вносились «в целях приведения законодательства Новосибирской области в соответствие с Федеральными законами».

Артем Шпек