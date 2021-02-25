Почти 2 тыс. жителей края, вернувшихся из-за рубежа, не сдали анализы на COVID-19

Краевой Роспотребнадзор передал в полицию более 1,9 тыс. материалов в отношении жителей Пермского края, вернувшихся из-за рубежа и не сдавших в нужный срок анализы на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, более 100 протоколов по ч.2 ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) составлено в отношении граждан, обследованных методом ИФА по прибытии из-за рубежа. Статьей предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. руб. При нанесении вреда здоровью других людей правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ. В этом случае штраф – от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Граждане РФ, прибывающие в страну воздушным транспортом, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить информацию о результате исследования на Едином портале государственных услуг (Госуслуги).