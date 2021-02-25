Суд приостановил работу гастронома в Березниках из-за отсутствия у продавца маски

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю опечатали помещение «Гастронома здоровых продуктов» в Березниках. Деятельность магазина приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Ранее собственник магазина был признан виновным по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения населения): продавец гастронома не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. По решению суда работа магазина была приостановлена на 30 суток. Бизнесмен предупрежден об ответственности, возникающей в случае незаконного возобновления деятельности.