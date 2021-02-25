На Ямале запустили геосервис по уборке снега

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на платформе единой картографической системы региона начал функционировать геосервис по уборке снега. «С помощью нового сервиса любой желающий может в режиме реального времени посмотреть, сколько техники задействовано в уборке снега и проверить маршруты уборки»,— сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Работу системы проверили в Салехарде, который является пилотом по реализации регионального проекта «Умные города ЯНАО», направленным на эффективное управление городским хозяйством, внедрение цифровых решений в городскую и коммунальную инфраструктуру, создание безопасных и комфортных условий для жизни, а также на обеспечение автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники.

Помимо ямальской столицы в проекте принимает участие Надым, ведутся подготовительные работы по включению в систему Лабытнанги. «Использование системы в других муниципалитетах ЯНАО будет реализовано по мере их готовности»,— добавили в пресс-службе регионального правительства.

Анастасия Реутова