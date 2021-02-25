Еще 91 случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у пяти детей до 14 лет и 27 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 39 жителей Ижевска, 18 граждан из Завьяловского района, 10 — из Глазова, семь — из Глазовского района, по четыре — из Якшур-Бодьинского и Шарканского районов, три — из Кезского района, по два — из Красногорского и Малопургинского районов, по одному — из Ярского и Балезинского районов. При это 96 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 28038 случаев заражения коронавирусом. Из них 360 закончились летальным исходом, 24660 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 120 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.