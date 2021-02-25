25 февраля, четверг
Войти в профиль
Ярославль

Коротко

Новости

все новости

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В Ярославской области в минувшие выходные выявили 50 пьяных водителей

В Ярославской области в минувшие длинные выходные с 20 по 24 февраля были выявлены 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В пресс-службе уточнили, что четверо водителей нарушили закон повторно.

«В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем транспортного средства требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тыс. руб.»,— пояснили в УМВД.

Дарья Сабаева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Новости компаний

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя