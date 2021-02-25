Незауслуженные потери

Торговые центры, рестораны, гостиницы и салоны красоты оказались в числе самых пострадавших от прошлогодних ограничений в связи с пандемией COVID-19. Оборот этих бизнесов, по оценкам владельцев, в пиковые периоды кризиса сократился на 90%. Некоторые популярные кафе и рестораны так и не возобновили работу после локдауна, а в beauty-индустрии наметился расцвет подпольного предпринимательства, грозящего массовым закрытием легальных салонов. На возвращение к докризисному уровню этим отраслям потребуются годы.



Роман Рыскаль

30 марта 2020 года указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе был введен режим полной самоизоляции, допускающей лишь посещение врачей, аптек и продуктовых магазинов. Торговые центры, кинотеатры, отели, ночные клубы, концертные залы, фитнес-центры, салоны красоты и прочие общественные заведения опустели на несколько месяцев. Некоторые бутики на Большой Покровской даже заколотили большие стеклянные витрины щитами во избежание вандализма. Предприниматели были вынуждены отправить сотрудников в административные отпуска за свой счет и договариваться с арендодателями об отсрочке платы.

По оценке министерства финансов Нижегородской области, за 2020 год регион не получил 6,7 млрд руб. налоговых доходов по консолидированному бюджету и 8,2 млрд руб. — по областному

К концу мая глава области частично снял коронавирусные ограничения. Нижегородцам разрешили прогулки, спорт на свежем воздухе и посещение торговых центров площадью до 400 кв. м без примерки одежды. Возобновили работу салоны красоты с медицинской лицензией при условии установки камер видеонаблюдения, чтобы следить за нарушениями антиковидных мер. Спустя месяц ограниченно стали работать летние веранды и террасы кафе, залам которых тоже предложили видеоаналитику и дозволили заполняемость на треть. Открылись парки и скверы, постепенно в лимитированном режиме стали работать кинотеатры, концертные залы и фитнес-клубы, а также гостиницы.

В итоге, согласно официальной статистике, оборот розничной торговли в регионе за год сократился на 7,2%, до 756 млрд руб., платные услуги населению оценены в 171,3 млрд руб. с падением на 15,5%.

Бюджетные потери от сокращения налоговых поступлений в областном правительстве сразу оценивали как очень серьезные. «Цена вопроса у нас огромная. Часть планов и близких сердцу преобразующих решений, мероприятий придется отложить. Это больно», — комментировал Глеб Никитин. По информации министерства финансов Нижегородской области, в целом за 2020 год к первоначальному прогнозу регион не получил налоговых доходов по консолидированному бюджету 6,7 млрд руб., по областному бюджету — 8,2 млрд руб.

Обеденный перерыв

Рестораны в период карантинных ограничений выживали в основном за счет доставки, спрос на которую заметно вырос. «В апреле — мае, когда рестораны и кафе не работали, оборот упал на 90%. Оставшиеся 10% обеспечивала доставка, — вспоминает президент группы компаний „Пир“ и Приволжской ассоциации рестораторов Александр Котюсов. — Чуть позже вернуть позапрошлогодний оборот помогли летние веранды. Другой вопрос, что веранды есть лишь в каждом десятом нижегородском ресторане». Однако осенью ситуация вновь ухудшилась, падение оборотов составило 40% к ноябрю — декабрю 2019 года: сказались запрет на новогодние корпоративы и снижение доходов посетителей. Немногим лучше стало в январе, когда ввиду ограничений международных рейсов подрос внутренний туризм и в каникулы россияне стали больше путешествовать по стране.

Пока, по оценке господина Котюсова, закрыты около половины городских ресторанов. Среди них и некогда популярные заведения, такие как Boss Bar, Berёzka Bar, Tiffani Bar, стейк-хаус Gaucho, ресторан «Пирушка у Ганса» и другие. У одних на официальных сайтах со времен локдауна висят объявления о временном приостановлении деятельности, другие объявили об окончательном закрытии. «У нас закончился договор аренды, и на тех условиях, которые нам были предложены, мы не решились продолжить деятельность. Пандемия не придает уверенности в завтрашнем дне», — сообщила в официальном блоге в Instagram команда Tiffani Bar.

По словам господина Котюсова, примерно треть заведений уже вряд ли возобновит работу, остальные фиксируют падение оборотов минимум на треть по итогам года и на 40% по выручке при околонулевой прибыли. Оказанной господдержкой в виде компенсаций минимальной оплаты труда персоналу и коммунальных платежей рестораторы в целом довольны. Неплохим подспорьем для бизнеса стала льготная пролонгация лицензий на торговлю алкоголем, благодаря которой предприниматели смогли несколько сэкономить.

Несмотря на очевидные сложности, инвестировать в ресторанный бизнес все равно стоит, полагает Александр Котюсов: даже в кризисные времена от кафе откажутся не все нижегородцы, а при благоприятном стечении обстоятельств ресторанный бизнес сможет вернуться к прежнему ритму уже через полгода-год. «В любом случае новые заведения более интересны посетителям и вскоре будут востребованы взамен закрывшихся», — рассуждает господин Котюсов. Среди крупных проектов-дебютантов прошлого года — новый ресторан команды Berёzka Group «Горячо. Азия» и первый в городе ресторан формата «zero waste» («ноль отходов») Red Wall.

Шопинг на паузе

Обороты нижегородских торговых центров в 2020 году, по оценке бенефициара группы компаний «Электроника» (собственник ТЦ «Небо») Александра Кузнецова, упали минимум на четверть. По словам эксперта, тенденции в разных направлениях бизнеса отличаются: например, оборот кинотеатров в ТЦ рухнул на 70%, фитнес-клубов — на 80%. «Серьезное падение в торговле: даже после частичного снятия карантинных мер покупатели не шли в торговые центры, арендаторы заморозили выплаты, некоторые бросали бизнес и просто уходили. Общее падение по ТЦ достигло 39%», — подсчитал господин Кузнецов. На пике кризиса торговые центры спасали крупные сетевые магазины, арендующие площади, у которых оборот за время пандемии снизился лишь на 2–3%.

По данным генерального директора ООО «Директория» (управляет торговыми центрами группы компаний «Столица Нижний») Александра Коковича, трафик ТЦ с началом пандемии упал на 70% и арендаторам были предоставлены солидные скидки: компания отменила базовую часть арендной ставки, сохранив лишь сервисную часть. «Период выхода из карантина также выдался непростым. Арендаторам предоставлялись условия с уменьшением арендных ставок из-за их тяжелого финансового положения и потерь второго квартала. Посещаемость торговых центров в третьем квартале стала постепенно восстанавливаться, однако до показателей начала года было еще далеко. Отставание этого показателя от докризисного периода варьировалось по центрам от минус 10% до 25%. Такого трафика было недостаточно для быстрого восстановления финансовой устойчивости арендаторов», — вспоминает господин Кокович. По его словам, руководству ТЦ пришлось искать подход к каждому из них и пролонгировать скидки, однако именно это решение позволило «Директории» выправить собственную финансовую ситуацию. Отчасти положение удалось выправить к сентябрю благодаря росту выручки арендаторов и отложенному спросу. А в четвертом квартале начал восстанавливаться ритейл: трафик ТЦ подрос, но так и не вернулся к докризисным показателям. В целом же, констатирует Александр Кокович, ни о каком улучшении речи пока не идет. «В ноябре — декабре падение выручек кинотеатров в сравнении с аналогичными периодами 2019 года составило 62–67%. Мы так же, как другие девелоперы и эксперты этой отрасли, считаем, что восстановление ритейла и рынка торговой недвижимости не стоит ожидать ранее 2022 года», — рассуждает генеральный директор «Директории».

По словам Александра Кузнецова, в январе 2021 года оборот фитнес-центров едва дотянул до половины показателей первого месяца 2020 года, а кинотеатры обеспечили лишь треть. «Кинотеатры отбили часть потерь и могут хотя бы выплачивать заработную плату сотрудникам и обеспечивать свои расходы. Торговые центры тоже приподнялись, арендаторы постепенно отходят от шока, однако говорить о том, кто в итоге выберется из долгов, пока не приходится. Все наши инвестиции в проекты заморожены, и прогнозы делать рано: неизвестно, что ждет российскую экономику в будущем», — говорит Александр Кузнецов. В числе мер господдержки бизнесмен выделяет помощь с зарплатой сотрудникам, которых «Электроника» отказалась сокращать, и компенсации коммунальных платежей, хотя они, как и у рестораторов, пока перечислены не полностью.

Хотя в новогодние праздники количество посетителей торговых центров возросло, восстановления ритейла участники рынка ждут не раньше 2022 года

Номер не прошел

По оценке президента Ассоциации отельеров Нижегородской области Константина Клюева, в условиях самоизоляции и ограничений передвижения по стране падение оборота отелей достигло 70%: «Конечно, есть средства размещения, которые прошли этот год чуть лучше или чуть хуже остальных, но все без исключения чувствовали себя плохо». Несмотря на непростую ситуацию, массового закрытия нижегородских гостиниц удалось избежать: работать прекратили лишь немногие, кто не в силах был обеспечить должный уровень сервиса или не был востребован ввиду отсутствия концепции, неудачного расположения и иных негативных факторов. В большинстве своем бизнес грамотно воспользовался господдержкой: для отелей в регионе действует пониженная ставка налога на имущество — 1%, в гостиницах размещали медиков во время пандемии, выдавали льготные займы и отсрочки платежей. Сейчас, по оценке Константина Клюева, в отрасли наметился некоторый позитивный тренд как для городских, так и для загородных отелей.

«По мере снятия карантинных мер и вакцинации ситуация будет улучшаться: люди путешествуют и чаще выбираются за город, останавливаясь в гостиницах. Другое дело, что внутренний туризм по большей части — вынужденное и временное явление из-за закрытых границ, поэтому ситуацию необходимо максимально использовать», — полагает президент ассоциации. Однако говорить о возвращении отрасли к докризисным показателям, по его мнению, еще слишком рано: по мировым прогнозам, гостиничный бизнес восстановится лишь к 2024 году.

Красота пала жертвой

В нижегородской индустрии красоты кризис 2020 года не только обрушил доходность, но также привел к негативной реформе отрасли. Дело в том, что из-за четырехмесячного простоя многие специалисты начали увольняться, и активное развитие получила нелегальная предпринимательская деятельность в этой сфере. «Начался большой отток клиентов салонов и, как следствие, сокращение выручки. Теперь мастера не хотят возвращаться на официальную работу. Фактически начался развал индустрии», — считает амбассадор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) в Нижегородской области Елена Павлова. По ее словам, большую роль в этом процессе сыграла пропаганда закона о самозанятых. Однако, как считает госпожа Павлова, фактически в индустрии красоты он не работает — этот статус регистрируют немногие, а нелегалам невыгодно показывать свои доходы. Причина — в «женственности» отрасли: большинство работниц получают государственные выплаты, в том числе на детей, поэтому афишировать весь свой заработок им не с руки.

«Тенденция добавляет проблем официально работающим салонам: чтобы не потерять полученные по нулевой ставке кредиты на выплату заработной платы, им приходится всеми силами удерживать штат сотрудников до 1 апреля. А уже после этой даты мы ожидаем массового закрытия салонов. Рентабельности сейчас почти нет, в лучшем случае предприниматели работают в ноль. По нашим прогнозам, после кризиса индустрия сохранит лишь треть легально работающих заведений», — рассуждает Елена Павлова. Ситуация, по ее мнению, требует срочного регулирования на федеральном уровне, поскольку по всей стране много примеров, когда клиенты вынуждены судиться, чтобы получить компенсации из-за испорченной внешности после домашних косметических процедур.

Интересно, что прежде в АПИК критиковали инициативу Глеба Никитина по установке в салонах красоты камер наблюдения, подключенных к системе видеоаналитики для фиксации нарушений антиковидных мер. Предполагалось, что это позволит автоматически контролировать наличие у сотрудников средств индивидуальной защиты, расстояние между клиентами и соблюдение других мер безопасности. Ассоциация настаивала, что предприниматели понесут дополнительные затраты и неприкосновенность частной жизни будет нарушена. Теперь мнение изменилось: по словам госпожи Павловой, от этого решившиеся на видеоконтроль салоны лишь выиграли, поскольку к ним перешли клиенты неработавших конкурентов. В целом падение выручки нижегородских салонов красоты к концу года в АПИК оценивали в 70% — гораздо больше, чем в остальных российских регионах.

В правительстве Нижегородской области предпосылками для восстановления сферы услуг в регионе называют отложенный потребительский спрос, оживление экономической ситуации в целом по стране и грядущий юбилей Нижнего Новгорода: «Это создаст дополнительные возможности для привлечения туристов и активизации экономической активности в регионе».