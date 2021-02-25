В Ярославской области за год планируют построить 55 км газовых сетей

В Ярославской области по региональной программе газификации в 2021 году будет построено 55 км сетей, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что область вместе с «Газпромом» в 2021 году завершит строительство двух межпоселковых газопроводов.

«Всего за ближайшие пять лет газифицируем 15 тыс. домов и квартир в более чем 200 населенных пунктах. Это один из приоритетов в нашей работе – от этого зависят качество жизни людей и развитие Ярославской области»,— написал господин Миронов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Ярославская область и «Газпром» подписали соглашение, рассчитанное на 2021–2025 годы. В ближайшие пять лет компания «Газпром» вложит в газификацию региона около 27 млрд руб.

Дарья Сабаева