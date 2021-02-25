Из-за аварии на водопроводе без воды и отопления остались абоненты четырех районов Саратова

Сегодня в Саратове произошло масштабное отключение воды и отопления. Эта информация подтверждается сообщением в Instagram филиала ПАО «Т Плюс».

Из-за проводимых работ на сетях холодного водоснабжения будут снижены параметры подачи отопления и отключение горячего водоснабжения на объекты Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского района. Под отключение попали несколько тысяч абонентов.

Возобновление поставки теплоресурса произойдет после восстановления поставки холодного водоснабжения на энергообъекты, уточнили в энергокомпании.

Марина Ковалева