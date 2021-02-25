На Кубани количество случаев внебольничной пневмонии в январе 2021 года выросло в 4,5 раза

В Краснодарском крае в январе 2021 года зарегистрировано 9795 случаев внебольничной пневмонии. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 21,9% меньше, чем в декабре 2020 года, следует из данных Краснодарстата.

Также за первый месяц 2021 года на Кубани не выявлено ни одного случая гриппа. В целом в регионе было зарегистрировано 14,5 тыс. случаев острых инфекций верхних дыхательных путей, что на 2,2% меньше, чем в январе 2021 года, но на 46% больше, чем в декабре 2020 года.

По итогам 2020 года на Кубани выявили 54,6 тыс. случаев внебольничной пневмонии (рост в 2,8 раза), 4200 случаев гриппа (+9,3%). В целом, было выявлено 112,5 тыс. случаев острых инфекций верхних дыхательных путей – на 2,4% меньше, чем в 2019 году.

Алексей Белянин