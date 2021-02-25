«Основой нашей школы был и остается учитель»

Как Нижегородская область прошла этап с обязательным дистанционным образованием в период пандемии, какие новшества появились в региональной системе образования и почему очное обучение в школах останется на долгие годы, «Guide. Итоги года» рассказывает советник губернатора Сергей Злобин.



Андрей Репин

GUIDE: Сергей Васильевич, потребность в массовом дистанционном обучении возникла достаточно неожиданно. В ряде регионов к весне 2020 года уже действовали различные дистанционные программы, но они использовались для дополнительного образования. Как на тот момент обстояли дела в Нижегородской области и насколько регион был готов к такому внезапному переходу на дистант?

Сергей Злобин: Мы не готовились к такому массовому переходу на дистанционное обучение. В Нижегородской области были определенные элементы дистанционной работы, школы, работающие таким образом с одаренными детьми, различные курсы. Но полностью освоенных методик или форматов работы в дистанционном режиме сразу по всем предметам, по всему комплексу образовательного процесса не было. Поэтому первое, что мы сделали, — провели техническую и инфраструктурную инвентаризацию и проверили готовность наших учреждений. Выяснили количество имеющихся ноутбуков, компьютеров, программного обеспечения, проверили скорость интернета.

В результате у нас 12 тыс. учителей вели дистанционные уроки из школы, столько же — из дома. Каждого из них мы смогли обеспечить автоматизированным рабочим местом и необходимой техникой. Особенно это касалось педагогов старшего возраста, которые должны были находиться на самоизоляции. Также для педагогов были разработаны специальные методические рекомендации, которые раскладывали урок по этапам с учетом санитарных норм, ограничивающих время работы на компьютере. Каждый урок разбивался на пять этапов, включающих вводную часть с постановкой задачи, мотивационную часть, интерактивный или видеофрагмент, выяснение того, насколько материал понятен, закрепление материала через выполнение заданий и подведение итогов. Большинство учителей использовало эти рекомендации, и они достаточно хорошо «ложились» на образовательные платформы, с которыми приходилось работать.

Одно дело видеть результаты учебы в дневнике и на родительском собрании. Другое — два месяца присутствовать практически на каждом уроке. Это очень помогло замотивировать родителей

G.: Сколько таких платформ использовалось?

С.З.: На начало пандемии своей образовательной платформы у нас не было. Поэтому школам была предоставлена возможность самим определиться с выбором в зависимости от того, что предлагалось на рынке на тот момент. В результате в работе было использовано 13 различных платформ. Две из них подготовили эксклюзивный вариант работы специально для Нижегородской области.

G.: В чем была его эксклюзивность?

С.З.: Организаторы платформ выделили отдельное серверное оборудование, подготовили контент и формат возможных учебных заданий.

G.: Что не получилось на первом этапе?

С.З.: Сложности возникли с созданием не только образовательной, но еще и коммуникативной платформы. Эта проблема касается не только Нижегородской области, она носит общероссийский характер. Коммуникативная платформа одновременно с образовательной должна обеспечивать процесс взаимодействия учителя, ученика и его родителей. Через нее идет обмен заданиями, фиксируются ссылки на различные видеоуроки, выстраивается обратная связь. С этими задачами существующие на тот момент коммерческие платформы не справились, не потянули нагрузку. Поэтому весь процесс коммуникации ушел в мессенджеры и социальные сети. Эти сложности стали стимулом к тому, чтобы к осени мы разработали собственную региональную платформу, которая объединяет коммуникативную и образовательную площадки.

G.: При введении дистанционного обучения были опасения, что качество полученных знаний при таком варианте будет ниже, чем при очных занятиях в школе. Насколько эти опасения подтвердились?

С.З.: По итогам учебного года мы можем говорить только о результатах ЕГЭ в 11-х классах. Других проверочных работ весной мы не проводили. Так вот, результаты 11-классников оказались, как ни странно, лучше предыдущих лет. Это связано с тем, что ребята смогли выстроить индивидуальные учебные планы. У нас увеличилось количество 100-балльников, сохранились высокие показатели по средним баллам по разным предметам в сравнении со среднероссийским уровнем. По остальным классам мы проводили диагностические работы осенью. Они тоже дали результат на уровне предыдущих годов. Наверное, кому-то индивидуально стало сложнее, но общий итог не ухудшился.

С точки зрения дисциплины, очень большая роль и нагрузка легла на родителей. Особенно в весенние месяцы. Обычно они не видят всех тонкостей образовательного процесса, так как он идет в школе. В ситуации, когда родители сами находятся на самоизоляции, процесс обучения идет у них на глазах. Родители оказались непосредственно включены в него, и для кого-то это стало серьезным испытанием. Одно дело видеть результаты учебы в дневнике или на родительском собрании. Другое дело — два месяца практически присутствовать на каждом уроке, видеть, как ребенок учится, какие вопросы задает, что понимает, а что нет. Это очень помогло замотивировать родителей. Мы видим, насколько активнее они стали участвовать в родительских собраниях, общаться с классными руководителями, вносить свои предложения по программе обучения и дополнительным мероприятиям.

G.: Тогда почему перед началом нового учебного года очень многие родители категорично высказывались против дистанционного образования?

С.З.: Весной родители видели, что детям достаточно сложно, но они находились рядом и могли как-то повлиять на школьников в части дисциплины и мотивации. К осени ситуация изменилась — многие родители вышли на работу, и контроль за детьми с их стороны стал меньше. Понятно, что у родителей появилось опасение, как будет организовано обучение при условии, что они не смогут вовремя и быстро включиться в процесс.

Особенно много вопросов было у родителей первых и вторых классов. Дети только пришли в школу, они еще не знают, что это такое, и отправлять их сразу на дистанционную было бы ошибочно. Для них это этап, на котором происходит знакомство с образовательным процессом, появляется опыт взаимодействия с другими детьми, с учителем. Поэтому с 1 сентября все вышли на очное обучение. Потом по медицинским или санитарным показаниям некоторые школы и классы уходили на дистанционную работу, но начальная школа так и осталась на очном обучении.

G.: Органы прокуратуры по итогам 2020 года выявили в России более 6 тыс. нарушений законодательства при организации дистанционного обучения. Попала ли Нижегородская область в число нарушителей?

С.З.: С самого первого этапа все наши документы, касающиеся дистанционного обучения, проходили обсуждение на координационном штабе и направлялись в прокуратуру для предварительного анализа. На этом этапе нам выдавались определенные советы и рекомендации. Поэтому сегодня у нас нет каких-либо предписаний, предостережений или других замечаний с организацией дистанционного обучения. Мы смогли пройти этот период в рамках действующих нормативных документов, не нарушая права детей, родителей и педагогов.

G.: Какие наработки по организации дистанционного образования останутся навсегда и стоит ли ждать в перспективе полного перехода на онлайн-обучение?

С.З.: Необходимость дистанционного обучения привела нас к созданию собственной региональной единой образовательной платформы, включающей в себя функции по планированию уроков, оценке знаний, мониторингу учебного процесса, работе с различными образовательными ресурсами. Эта система позволяет видеть качество образования в каждой отдельной школе и при необходимости оперативно корректировать учебный процесс. Эта система точно останется. При этом ни в коем случае не стоит говорить о полном переходе на дистанционное образование.

Ситуация весны и осени показала, что основой нашей школы был и остается учитель, его прямое взаимодействие с учениками. И очень хорошо, что после весны и осени в этот процесс стали активно включаться родители. Для нас крайне важно сохранить эту коммуникацию. Мы ремонтируем школы, строим новые. Для нас именно школа является основой образовательного процесса, поэтому дети будут учиться именно в них.