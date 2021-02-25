В Пермском крае втрое увеличилось количество вакансий для дворников

В Пермском крае втрое вырос спрос на услуги дворников. Об этом сообщает онлайн-платформа hh.ru. С начала года в регионе было открыто около 180 вакансий, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом предлагаемая зарплата дворников в Прикамье ощутимо ниже, чем в других регионах России.

«Чаще всего дворников и уборщиков в Пермском крае ищут компании из отраслей „Услуги для населения“, „Перевозки, логистика“ и „Государственные организации“. В 71% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 31% вакансий предполагает работу по совместительству. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами — прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось»,— отметили специалисты hh.ru.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Пермском крае, составляет 18,2 тыс. руб. В среднем по России этот показатель составляет 29,1 тыс. руб.