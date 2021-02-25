В Хакасии последователи учения «Свидетели Иеговы» получили тюремные сроки

Горсуд Абакана рассмотрел уголовное дело последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской и запрещена в апреле 2017 года). Обвиняемыми по нему проходили 69-летняя пенсионерка и ее 46-летний сын. Как указывается в материалах следствия, мать с сыном проводили богослужения и религиозные собрания, организовывали сбор членских взносов, контролировали их расходование, устанавливали и поддерживали международные связи с единоверцами из ячеек, входящих в структуру международной организации «Свидетелей Иеговы», в том числе в целях паломничества для получения религиозного образования. Как рассказали в управлении Следственного комитета РФ, пенсионерке суд назначил два года колонии, ее сыну — шесть лет заключения.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в декабре 2020 года в Новосибирске завершился суд над предполагаемым создателем местной общины «Свидетелей Иеговы» 66-летним Юрием Савельевым. Он обвинялся в том, что организовывал и проводил в своей квартире религиозные собрания, на которых верующие изучали запрещенную в РФ литературу, за что получил шесть лет тюрьмы.

В ноябре того же года в Омске огласили приговор четырем последователям учения «Свидетели Иеговы». В 2018 году в Азовском немецком национальном районе Омской области они агитировали жителей вступать в их организацию, собирали пожертвования. На банковский счет одного из организаторов ячейки поступило более 540 тыс. руб. с назначением платежа «пособие служителя». Пожертвования, как установили правоохранители, использовались для финансирования незаконной деятельности организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Следственные органы завели дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка в деятельность экстремистского сообщества). Трем обвиняемым суд назначил условные сроки, одному — три года лишения свободы.

Илья Николаев