Завод Coca-Cola в Новосибирске увеличил объем производства на 17%

Новосибирский завод Coca-Cola HBC Россия по итогам 2020 года увеличил объем производства на 16,9% до 242 млн л напитков, сообщает компания. На всех десяти заводах компании в прошлом году было произведено более 2,3 млрд л напитков.

Одним из факторов роста стал запуск линии по розливу напитков в алюминиевую банку, сказал директор завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске Алексей Костин.

Инвестиции в проект составили более 1 млрд руб.

Линия была введена в эксплуатацию в июне 2020 года. Мощность производства — 90 тыс. ед. продукции в час. Тогда компания сообщала, что с запуском новой линии мощность новосибирского завода увеличится со 188 млн л в год более чем на 15%.

Завод Coca-Cola работает в Новосибирске c 1997 года, выпускает более 50 видов безалкогольных напитков (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, BonAqua, Schweppes, «Добрый», «Моя семья», Rich, Burn и FuzeTea). Продукция поставляется в регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Подробнее о заводе Coca-Cola в Новосибирске — в материале «Ъ-Сибирь» «Просто жесть».

Оксана Павлова