Основателей холдинга ПТК-30 будут судить за мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование дела руководителей крупной строительной компании, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы), сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Имена бизнесменов и название компании следователи не называют. По данным “Ъ-Сибирь”, речь идет об основателях строительного холдинга ПТК-30 отце и сыне Владимире и Антоне Коноваловых.

По версии следствия, предприниматели в 2015-2017 годах анонсировали в средствах массовой информации строительство двух многоквартирных жилых домов в Заельцовском районе Новосибирске. «С гражданами, изъявившими желание купить квартиры, заключались различные договоры в сфере долевого строительства и соглашения о предоставлении дольщиками беспроцентных займов, на основании которых клиенты передавали им денежные средства»,— говорится в материалах дела.

У 188 дольщиков обвиняемые собрали более 313 млн руб., но при этом никаких домов не возвели.

Кроме этого, в период с февраля 2014-го по август 2017 года бизнесмены возвели пять жилых домов на средства кредитной организации, полученные под залог данных многоквартирных домов. Впоследствии коммерсанты реализовали квартиры, находящиеся в залоге, но с финансовой организацией не рассчитались. В результате клиенты, купившие недвижимость, не могут зарегистрировать на нее право собственности. 200 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 420 млн руб.

Илья Николаев