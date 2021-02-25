Красноярский трест инженерно-строительных изысканий взыскивает 230 млн рублей за работы над проектом метро

АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» потребовал взыскать с Краевого транспортного управления более 230 млн руб. долга за исполнение госконтракта по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Красноярске. Подрядчик, как сообщается на сайте арбитражного суда Красноярского края, выполнил предусмотренный контрактом объем работ. Трест считает, что транспортное управление уклонилось от приемки части выполненных работ, воспользовалось полученным результатом, передав его на прохождение государственной экспертизы. Учитывая отрицательное заключение госэкспертизы, трест считает, что «устранение любых замечаний является его обязанностью в рамках гарантийных обязательств, а не в рамках выполнения работ по госконтракту». Дата рассмотрения заявления еще не назначена.

Ранее московское ООО «Консалтинговый центр "Бизнес-информ-анализ"» подал в суд на АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» из-за долга в 109,2 млн руб. по договору субподряда на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена в Красноярске. Московский подрядчик указал, что трест не в полной мере рассчитался с ним за выполненные в полном объеме работы.

Метро в Красноярске может начать работу в 2024 году, сообщало ранее руководство управления по строительству красноярского метрополитена. По предварительным подсчетам, весь проект с учетом уже понесенных затрат в 8 млрд обойдется в 77 млрд руб.

Оксана Павлова