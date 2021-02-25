«Звезда» не знает поражений на домашнем турнире

В матче 3-го тура предсезонного турнира «Пермь Великая-2021» ФК «Звезда» обыграл «Металлург» из города Аша – многократного чемпиона 3-го Дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». Клуб из Челябинской области в первых двух турах одержал две «сухие» победы и вместе с пермяками делил 1-е место в таблице.

Гости первыми открыли счет матче, но затем забивали лишь футболисты «Звезды». В итоге победа с убедительным счетом 5-1. Это уже третий крупный выигрыш на турнире у подопечных Рустема Хузина.

«Амкар» так же сумел в третьем туре пополнить очковый багаж. После двух поражений на старте красно-черные сыграли вничью 1-1 с «Ильпаром» из посёлка Ильинский.

Турнир завершится 26 февраля.