Фонд защиты прав дольщиков Татарстана достоит дома «Свея» в ЖК «Золотая середина»

Арбитражный суд Татарстан в среду удовлетворил заявление Фонда Татарстана по защите прав граждан-участников долевого строительства на получение статуса застройщика домов № 3 и № 6 в ЖК «Золотая середина», строительство которого в Ново-Савиновском районе Казани вела обанкротившееся еще в 2011 году ООО «Фирма "Свей”».

Как сообщила пресс-служба фонда, переуступка прав и обязательств «Свея» фонду позволяет уже в 2021 году достроить эти два дома, а также возвести компенсационное жилье для 300 дольщиков, которые заключили договоры на квартиры на 10-и дополнительных этажах и в одном подъезде, возводимых в нарушение проектной документации.

При строительстве дома №3 на ул. Адоратского были нарушены нормы инсоляции, а в доме №6 на Чистопольской было надстроено 10 дополнительных этажей и один подъезд. Впоследствии проектная документация домов была приведена в соответствие: дом №3 будет переменной этажности, а дом №6 – уменьшен, пояснили в пресс-службе.

В ней отметили, что финансирование будет вестись за счет средств федерального Фонда защиты прав дольщиков при софинансировании Татарстана.

Фонд Татарстана по защите прав граждан – участников долевого строительства был создан в октябре 2019 года. Сейчас он достраивает семь проблемных домов в Казани общей площадью более 200 тыс. кв.м.: ЖК «МЧС», дом на Достоевского 57, дом №5 в ЖК «Молодежный», дома №3 и №6 в ЖК «Золотая середина». Общая стоимость достройки объектов составляет около 9 млрд руб., из которых 3 млрд руб. вкладывает Татарстан. Все объекты планируется ввести до конца текущего года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"