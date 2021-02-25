«Реал» разыграл лишнего

Оставшись в меньшинстве в самом начале домашнего матча стартового раунда play-off Лиги чемпионов с «Реалом», «Аталанта» долго удерживала нулевую ничью, но все-таки проиграла – 0:1, пропустив единственный гол на последних минутах. «Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в первой встрече 1/8 финала главного еврокубка против менхенгладбахской «Боруссии», победив со счетом 2:0.
В самом интересном для России матче стартового раунда play-off Лиги чемпионов Алексей Миранчук, единственный отечественный игрок, добравшийся до кубковой стадии главного еврокубка, как обычно, оказался на скамейке запасных «Аталанты», а сама она тем временем переживала нечто очень неприятное.
Вообще, это противостояние представлялось для нее идеальной возможность снова удивить мир. У «Реала» куча травмированных, заявка прорежена до предела, игра в последнее время не то чтобы катастрофически плохая, но и не такая, чтобы проецировать на встречи 1/8 финала прежние мадридские достижения. А сама «Аталанта» вполне на ходу, «горяча», и в Италии ее атака наводит на всех ужас. Но обстоятельства явно не благоволили в этот вечер бергамцам.
Они толком не успели прощупать «Реал», когда проворонили неплохой выпад гостей. В штрафную пытался ворваться Ферлан Менди, но в него впечатался Ремо Фройлер. Впечатался сбоку, и вроде бы до ворот Менди еще было бежать и бежать. И оппоненты, казалось, могли его достать… Но арбитр Тобиас Штилер решил быть максимально суровым и показал Фройлеру красную карточку за фол «последней надежды» — как при чистом выходе один на один. Так «Аталанта» через четверть часа с небольшим после начала матча, так много для нее значившего, лишилась стрежневой фигуры в середине поля.
А вскоре потянул мышцу и попросил замену Дуван Сапата. Так «Аталанта» вслед за Фройлером потеряла ключевого в плане как завершения атак, так и подыгрыша персонажа.
«Реал», естественно, остаток первого тайма провел лучше. А Иско, не пользующийся у тренера Зинедена Зидана особым доверием, но в Италии очутившийся в основе, доказывал, что доверия все-таки, может, и заслуживает. Несколько его передач были очень недурны и могли вылиться во что-то скверное для «Аталанты». Впрочем, она убеждала, что и в меньшинстве держаться может.
Держалась она и во втором тайме. С трудом, но не на тоненького, намекая на то, чтобы вот-вот рассыпаться. Нет, нормально держалась, шла на 0:0. У «Реала», конечно, возникали при его подавляющем перевесе во владении моменты, но все же не в гигантских количествах и не такие моменты, когда гол неминуем.
«Аталанте», так Миранчука и не выпустившей, чтобы устоять, не хватило каких-то минут. Погубил ее Менди. Он стрелял из-за штрафной, и этот обводящий, по крутой дуге удар вышел практически идеальным. Так что «Реал» одержал гостевую победу, которая вплотную приблизила его к четвертьфиналу.
В другом матче 1/8 финала, состоявшемся в этот день, все было довольно предсказуемо. Менхенгладбахская «Боруссия», конечно, считалась явным аутсайдером и схватке с набравшим фантастический тонус «Манчестер Сити» и играла в общем-то по-аутсайдерски – робко. Манчестерцы в Будапеште, куда встречу перенесли из Германии, все время поддавливали, иногда – давили, и вопрос тут был в основном в том, насколько эффективно они будут воплощать свое доминирование в голы.
В первом тайме удалось забить всего один – благодаря португальской связке. Жуан Канселу вырезал классную передачу, а Бернарду Силва пробил головой.
После перерыва ничего принципиально не поменялось. «Манчестер Сити» был лучше во всех аспектах и заслуживал второго мяча. Он его заработал, когда Бернарду Силва опять сыграл головой. На сей раз это была скидка Габриэлу Жезусу, который не промахнулся. Четвертьфинал для «Манчестер Сити» теперь совсем рядышком.