«Реал» разыграл лишнего

Оставшись в меньшинстве в самом начале домашнего матча стартового раунда play-off Лиги чемпионов с «Реалом», «Аталанта» долго удерживала нулевую ничью, но все-таки проиграла – 0:1, пропустив единственный гол на последних минутах. «Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в первой встрече 1/8 финала главного еврокубка против менхенгладбахской «Боруссии», победив со счетом 2:0.

В самом интересном для России матче стартового раунда play-off Лиги чемпионов Алексей Миранчук, единственный отечественный игрок, добравшийся до кубковой стадии главного еврокубка, как обычно, оказался на скамейке запасных «Аталанты», а сама она тем временем переживала нечто очень неприятное.

Вообще, это противостояние представлялось для нее идеальной возможность снова удивить мир. У «Реала» куча травмированных, заявка прорежена до предела, игра в последнее время не то чтобы катастрофически плохая, но и не такая, чтобы проецировать на встречи 1/8 финала прежние мадридские достижения. А сама «Аталанта» вполне на ходу, «горяча», и в Италии ее атака наводит на всех ужас. Но обстоятельства явно не благоволили в этот вечер бергамцам.

Они толком не успели прощупать «Реал», когда проворонили неплохой выпад гостей. В штрафную пытался ворваться Ферлан Менди, но в него впечатался Ремо Фройлер. Впечатался сбоку, и вроде бы до ворот Менди еще было бежать и бежать. И оппоненты, казалось, могли его достать… Но арбитр Тобиас Штилер решил быть максимально суровым и показал Фройлеру красную карточку за фол «последней надежды» — как при чистом выходе один на один. Так «Аталанта» через четверть часа с небольшим после начала матча, так много для нее значившего, лишилась стрежневой фигуры в середине поля.

А вскоре потянул мышцу и попросил замену Дуван Сапата. Так «Аталанта» вслед за Фройлером потеряла ключевого в плане как завершения атак, так и подыгрыша персонажа.

«Реал», естественно, остаток первого тайма провел лучше. А Иско, не пользующийся у тренера Зинедена Зидана особым доверием, но в Италии очутившийся в основе, доказывал, что доверия все-таки, может, и заслуживает. Несколько его передач были очень недурны и могли вылиться во что-то скверное для «Аталанты». Впрочем, она убеждала, что и в меньшинстве держаться может.

Держалась она и во втором тайме. С трудом, но не на тоненького, намекая на то, чтобы вот-вот рассыпаться. Нет, нормально держалась, шла на 0:0. У «Реала», конечно, возникали при его подавляющем перевесе во владении моменты, но все же не в гигантских количествах и не такие моменты, когда гол неминуем.

«Аталанте», так Миранчука и не выпустившей, чтобы устоять, не хватило каких-то минут. Погубил ее Менди. Он стрелял из-за штрафной, и этот обводящий, по крутой дуге удар вышел практически идеальным. Так что «Реал» одержал гостевую победу, которая вплотную приблизила его к четвертьфиналу.

В другом матче 1/8 финала, состоявшемся в этот день, все было довольно предсказуемо. Менхенгладбахская «Боруссия», конечно, считалась явным аутсайдером и схватке с набравшим фантастический тонус «Манчестер Сити» и играла в общем-то по-аутсайдерски – робко. Манчестерцы в Будапеште, куда встречу перенесли из Германии, все время поддавливали, иногда – давили, и вопрос тут был в основном в том, насколько эффективно они будут воплощать свое доминирование в голы.

В первом тайме удалось забить всего один – благодаря португальской связке. Жуан Канселу вырезал классную передачу, а Бернарду Силва пробил головой.

После перерыва ничего принципиально не поменялось. «Манчестер Сити» был лучше во всех аспектах и заслуживал второго мяча. Он его заработал, когда Бернарду Силва опять сыграл головой. На сей раз это была скидка Габриэлу Жезусу, который не промахнулся. Четвертьфинал для «Манчестер Сити» теперь совсем рядышком.

Алексей Доспехов