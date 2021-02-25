ВТОЦ отправили на экспертизу

Вчера в Верховном суде Татарстана состоялось первое заседание по иску прокуратуры о признании Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) экстремистской организацией. Оно длилось почти 10 часов. Признаки экстремизма прокурор обнаружил в выступлениях активистов на митинге и в уставе ВТОЦ, где говорится о «содействии самостоятельному развитию республики». Защита утверждает, что организация никогда не призывала к нарушению территориальной целостности РФ. Рассмотрение иска вчера было приостановлено — суд назначил экспертизу выступлений сторонников ВТОЦ.



Вчера Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению иска прокурора республики Илдуса Нафикова с требованием признать ВТОЦ экстремистской организацией и ликвидировать ее по федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности». В качестве заинтересованных лиц к делу были привлечены представители МВД по Татарстану, региональных управлений ФСБ и Минюста РФ. Впрочем, от ФСБ в суд никто не явился.

Председатель президиума ВТОЦ Фарит Закиев и юрист Алексей Златкин, которые представляли интересы татарской организации, ходатайствовали о проведении судебного заседания на татарском языке. Господин Закиев подчеркнул, что владеет и русским, но напомнил о возможности, согласно закону, вести делопроизводство на государственном языке республики. Судья Марина Сафина это ходатайство отклонила. Вместе с тем в заседании участвовала переводчица, которая при необходимости переводила с русского на татарский и наоборот.

Представители надзорного органа Константин Карпов и Ильнар Гарипов сообщили суду, что в 2017 году прокуратура уже предупреждала ВТОЦ о недопустимости экстремизма. Тогда такие признаки были обнаружены в открытом письме организации с предложением сделать татарский единственным государственным языком Татарстана. Кроме того, прокуратура была недовольна тем, что ВТОЦ ведет свои протоколы только на татарском языке. В этом же году экстремистским был признан Татарский общественный центр в Набережных Челнах.

В прокуратуре считают, что с тех пор, как ВТОЦ получил предупреждение, его деятельность «не претерпела каких-либо изменений». «В качестве площадки для распространения экстремистской идеологии» движение использует публичные мероприятия, считает надзорный орган. Так, 12 октября 2019 года члены и сторонники ВТОЦ организовали митинг памяти защитников Казани, павших при взятии города войсками Ивана Грозного. А в 2020 году, как сообщал „Ъ“, несколько выступающих с этого митинга были привлечены по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ), в том числе — татарская писательница Фаузия Байрамова и заместитель председателя ВТОЦ Галишан Нуриахмет. При этом в иске прокуратура указала, что на других акциях представители ВТОЦ часто выступают «на темы, не связанные с заявленной тематикой», а именно допускают «критику в адрес руководства РФ и Республики Татарстан».

Также прокуратура Татарстана считает, что «об экстремистском характере деятельности движения свидетельствует устав» ВТОЦ. В частности, экспертиза, заказанная надзорным органом, обнаружила «мотивы к приобретению Республикой Татарстан самостоятельности, что может привести к нарушению целостности РФ», и «содействие ВТОЦ самостоятельному развитию республики». В иске прокурора говорится, что, согласно уставу, ВТОЦ хочет изменить «объем прав и полномочий» региона «вплоть до получения международно-правового признания Татарстана как самостоятельного политического образования».

Алексей Златкин заявил, что прокуратура «не привела ни одного доказательства» экстремистской деятельности ВТОЦ. Он подчеркнул, что активисты действительно выступают за большую самостоятельность Татарстана, но действуют в рамках Конституции РФ. Он добавил, что самоопределение народов гарантируется международным правом и может быть реализовано в рамках федеративного государства. Господин Златкин также обратил внимание, что ВТОЦ выступает против любого шовинизма и «против проявления неуважения одной нации к другой».

Отметим, что ВТОЦ имел большое влияние в республике в 1990-х годах, когда выступал за суверенитет Татарстана. Но претензии у прокуратуры появились только в последние годы. Фарит Закиев также сообщил суду, что ВТОЦ последние 16 лет работает по своему уставу и в нем нет признаков экстремизма. При этом он обратил внимание, что ВТОЦ — «старейшая татарская» и «единственная» организация, которая последовательно борется за государственность Татарстана и сохранение татарского языка, а также отстаивает должность президента республики. ВТОЦ, по его словам, руководствуется в том числе Конституцией РФ, где указано, что республики в составе федерации являются государствами.

Заседание по иску ВТОЦ длилось 9,5 часа. Большую часть времени стороны знакомились с видеозаписью митинга 2019 года (судом был обеспечен перевод с татарского). При этом защита утверждала, что ВТОЦ не являлся организатором митинга. Прокуратура настаивала, что акция проводилась «в интересах ВТОЦ» его активными членами и сторонниками. Фарит Закиев несколько раз указывал, что выступления на митинге были «эмоциональными», но не содержали экстремизма.

Защита также ходатайствовала о назначении судебной экспертизы устава ВТОЦ, поскольку, как считает господин Златкин, специалисты, привлеченные прокуратурой, вышли за рамки своих полномочий, а вопросы, поставленные перед ними, были «некорректными». Юрист настаивал, что требование самостоятельности региона не является признаком экстремизма, а «призывы к нарушению территориальной целостности России» со стороны активистов ВТОЦ отсутствуют.

Это ходатайство вчера так и не было рассмотрено. В то же время требование приобщить к делу обращения общественных организаций из разных субъектов РФ в поддержку ВТОЦ судом было отклонено.

Однако судья Марина Сафина приняла решение назначить судебную лингвистическую экспертизу, чтобы сравнить аутентичность выступлений на митинге по видеозаписи и стенограммы на русском языке, которую представила прокуратура. Экспертизу будут проводить специалисты Казанского федерального университета. Им также предстоит ответить на вопрос «каково действительно содержание выступлений участников публичного мероприятия».

Экспертиза должна быть проведена в течение 15 дней после получения материалов дела. Пока же судебное заседание было приостановлено.

Кирилл Антонов