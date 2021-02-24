Торгового представителя кондитерской фабрики «Акконд» обвиняют в хищении денег

Против 47-летнего жителя Чувашии из деревни Яншихово Батыревского района возбудили уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ). Как сообщили в СУ СКР по Чувашии, ему инкриминируют хищение более 380 тыс. руб. у чувашской кондитерской компании, торговым представителей которой он является.

В СУ СКР, ссылаясь на тайну следствия, пока не раскрывают имени фигуранта и названия кондитерской фирмы. По сведениям «Ъ-Казань», речь идет о фабрике «Акконд».

Согласно материалам дела, фигурант с декабря 2019 года по март 2020 года присвоил полученные от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц более 380 тыс. руб., предназначенные фабрике за поставленную кондитерскую продукцию.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"