Обвинение оказалось фейковым

Следственный комитет в Санкт-Петербурге прекратил первое в стране уголовное дело о «коронавирусных фейках» (ст. 207.1 УК РФ). Его возбудили в апреле 2020 года из-за поста о том, как пациент с COVID-19 уехал из поликлиники на общественном транспорте. За 11 месяцев в деле так и не появилось обвиняемых, зато следствие провело обыск у оппозиционерки Анны Шушпановой. В итоге дело прекратили по ходатайству адвоката — он указал, что эта статья может применяться лишь при режиме ЧС. Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что реальной причиной стало отсутствие общественно опасных последствий.

Еще 1 апреля 2020 года президент Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы «за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Новая уголовная статья предусматривает наказание вплоть до трехлетнего ограничения свободы. Уже 3 апреля СКР по Санкт-Петербургу возбудил первое дело — о публикации в группе «Новости Сестрорецка» в соцсети «ВКонтакте». В посте сообщалось, что у одного из пациентов сестрорецкой поликлиники якобы был обнаружен коронавирус. Автор утверждал, что этот человек направился домой на общественном транспорте. В том же месяце следователи провели обыск у члена районного ТИК от «Яблока» Анны Шушпановой — именно ее в СКР посчитали автором поста.

За 11 месяцев расследования обвиняемых в деле так и не появилось. В конце года адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман, который представлял интересы Анны Шушпановой, подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Он мотивировал его в том числе тем, что в России так и не был введен режим чрезвычайной ситуации, а именно об этом условии говорится в УК. Кроме того, информация из записи частично подтвердилась, говорит адвокат: правоохранительные органы нашли того человека, о котором шла речь. Лишь только после публикации в «Новостях Сестрорецка» стало известно, что его тест на вирус оказался отрицательным, а значит, информация не была заведомо ложной. В итоге СКР прекратил уголовное дело «за отсутствием состава преступления».

Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов полагает, что следствие признало отсутствие общественно опасных последствий от записи в соцсети. Об этом признаке Верховный суд России высказывался в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики по мерам, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19». Суд указал, что при привлечении к ответственности по ст. 207.1 УК РФ надо учитывать условия, цели и мотивы совершаемых действий: представляет ли распространение заведомо ложной информации реальную общественную опасность и причиняет ли вред отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности.

С ним солидарен партнер уголовно-правовой практики Art De Lex адвокат Александр Тонконог. По его мнению, дело было прекращено из-за отсутствия тяжких последствий: «На момент возбуждения дела кому-то могло казаться, что здесь есть основания, попадающие именно под уголовный, а не административный кодекс. Административные составы отличают малозначительность и отсутствие такой характеристики, как тяжесть, а главным критерием для уголовного дела являются именно тяжкие последствия — создание опасной ситуации для жизни и здоровья граждан». Высказываясь против криминализации любого распространения информации, советник юркомпании «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов указывает, что на практике такие нормы применяются выборочно, когда это удобно тем же правоохранительным органам: «С административной ответственностью все точно так же, только ставки ниже, а массовость применения норм выше».

Марина Царева, Санкт-Петербург