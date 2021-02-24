Число коллекторских агентств в Татарстане в за год увеличилось на треть

В Татарстане в 2020 году государственный реестр юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, увеличился на три компании — до 12. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов со ссылкой на выступление главного судебного пристава Татарстана Анвара Закирова на заседании коллегии ведомства.

В прошлом году граждане на 25% чаще жаловались на методы взыскания с них долгов — 650 раз. В 63% случаев претензии касались действий микрофинансовых организаций, 37% — самих коллекторских агентств. В результате УФССП составила на 41% больше протоколов по статье о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (14.57 КоАП РФ).

С коллекторов за их неправомерные действия по решению судов взыскали 1,5 млн руб. штрафов – на 0,5 млн руб. больше, чем годом ранее.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"