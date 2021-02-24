Бизнес поддержат льготными кредитами

Президент Владимир Путин одобрил продление программы займов для предпринимателей по льготной ставке, правда, она теперь составит 3% вместо 2%. Но зато поддержкой правительства смогут воспользоваться в том числе микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень из-за пандемии. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что до сих пор в помощи нуждаются, например, предприятия из сферы общепита, культуры, спорта и туризма. Они смогут взять кредит по ставке 3%, и если до конца отчетного периода в штате останется 90% сотрудников, то кредит спишут полностью. Если 80%, то отдавать придется половину.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что действующая программа льготных займов была одной из самых популярных среди предпринимателей. Однако только лишь кредитами поддерживать бизнес не получится, считает он: «По программе под 2% было выдано более 400 млрд руб., то есть спрос на нее превысил все прогнозы. Это одна из самых востребованных мер.

Предыдущая программа принималась еще в разгар пандемии, но сейчас задача уже не антикризисная, основная цель — восстановление экономики.

В начале года по запросу аппарата правительства бизнес-объединения направили свои идеи.

Помимо финансовых мер поддержки, предлагали изменить и налоговый режим для общепита, для гостиниц, повысить пороги по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, важно в это время вспомнить о малоформатной торговле. Нужно дать возможность тем, кто хочет открыть свое дело, работать. Будет изменено регулирование — будут результаты. Яркий пример — режим самозанятых. Было много скепсиса, но позиция Федеральной налоговой службы, Министерства финансов, Минэкономразвития и “Опоры России” заключается в том, если что будет изменен режим, то люди будут “обеляться”. Самый яркий пример — 1,7 млн уже стали самозанятыми».

По оценкам премьера Михаила Мишустина, новая программа льготного кредитования должна охватить около 75 тыс. предпринимателей, на которых работают около полутора миллионов человек. Гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров считает, что программу нужно расширить, поскольку не все представители пострадавших отраслей могут претендовать на льготные займы. В то же время, если бы правительство ввело налоговые послабления, это было бы гораздо эффективнее. «У нас есть одно малое предприятие, и оно получило такой льготный кредит.

Сама по себе система хорошая, просто мы не являемся сегментом малого и среднего бизнеса. Не совсем понятно, почему мы не попадаем. В ресторанной отрасли буквально по пальцам можно пересчитать компании, которые работали с НДС и платили большие налоги. То есть в этом смысле мы поддержку получили, но конкретно в программу по льготному кредитованию не попали. У нас есть накопленные и неоплаченные налоги, и ситуация очень острая. Опять же, к сожалению, по причине того что мы не входим в малый и средний бизнес, мы не можем рассчитывать на эту отсрочку, и это, конечно, большая проблема для нас»,— говорит Гончаров.

О каких льготах для общепита попросил Борис Титов Читать далее

В конце января бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал Владимиру Путину смягчить налоговую нагрузку для предприятий из сферы общепита. В частности, он говорил о том, что можно было бы снизить НДС для бизнеса с 20% до 10%, а в некоторых случаях и вовсе обнулить. Однако реакции президента на предложение бизнес-омбудсмена не последовало.

Владислав Викторов