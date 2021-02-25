ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Сочи»

Сегодня, 25 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с ХК «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 21.30 в ДС «Большой» в Сочи.

Прошлая встреча команд, которая состоялась 21 февраля, завершилась победой уральцев. Матч закончился со счетом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0). В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Сочи» провели две встречи, в одной из которых победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с московским «Динамо». Матч завершился поражением уральцев со счетом 6:0. Из прошедших пятидесяти восьми игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати девяти. Уральский клуб занимает седьмое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.