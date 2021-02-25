Тепловоз ушел

Банк «Траст» проиграл Управлению по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) в споре за право выставить на торги заложенное имущество АО «Уфимский тепловозоремонтный завод». Восемнадцатый апелляционный суд в Челябинске оставил в силе решение первой инстанции, которая признала договор залога объектов недвижимости недействительным, поскольку активы оказались объектами культурного наследия. В «Трасте» вчера заявили, что намерены подать кассационную жалобу. Юристы считают, что шансы на отмену решений минимальны.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу банка «Траст» на решение арбитражного суда Башкирии, который признал недействительным договор залога недвижимости с АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (УТРЗ). В залог передана недвижимость завода общей площадью 30 тыс. кв. м на улице Вокзальной, включая здание заводоуправления, а также железнодорожные пути протяженностью около 4 км и три участка площадью 11 га. Стоимость 35 активов оценивается в 772 млн руб.

Башкультнаследию удалось доказать, что спорное имущество УТРЗ является объектами культурного наследия регионального значения (ОКН), включенными в единый реестр постановлением Совета министров БАССР от 1949 года. Охраняемый статус имеют 22 строения 1888 года, объединенные в ансамбли «Паровозоремонтный завод (железнодорожные мастерские) и место вооруженного отпора рабочих под руководством Уфимского революционера большевика И. С. Якутова в 1905 году». УТРЗ выданы охранные обязательства.

Договор залога УТРЗ и «Рост банк» (в 2018 году был присоединен к «Трасту») заключили в 2016 году в качестве дополнительного обеспечения обязательств ООО «Финвесторг-Уфа» по кредитному договору. В 2009 году эта компания привлекла 613 млн руб. кредита в «Бинбанке» до 2026 года, однако обязательства не исполнила. Позже «Бинбанк» переуступил право требования по кредитному договору «Рост банку». Сейчас задолженность «Финвесторг-Уфа» оценивается в 1 млрд руб. В 2019 году суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. Из активов у должника, по данным инвентаризации имущества, есть помещение площадью 678 кв. м на улице Цюрупы, 97/2, в Уфе стоимостью в 33,9 млн руб., и дебиторская задолженность в сумме 136,6 млн руб. Также «Финвесторг-Уфа» принадлежат 100% торгового комплекса «Центральный» (доля находится в залоге у «Траста»), оцененная в 185 млн руб. На торги эти активы пока не выставлялись.

• ООО «Финвесторг-Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 79,20% принадлежит компании Horat Ltd (Британские Виргинские острова), на 19,8% — московскому ООО «Грантор» (принадлежит Horat Ltd и Наталье Пегановой — матери бизнесмена Василия Пеганова, который является деловым партнером Руслана Фомичева), еще 1% владеет ООО «Управление инвестициями» (принадлежит кипрской Balmur Ltd).

• АО «Уфимский тепловозоремонтный завод», по данным открытых источников, с 2014 года принадлежит Руслану Фомичеву.

В 2019 году «Траст» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к УТРЗ об обращении взыскания на заложенное имущество, чтобы выставить его на торги. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили требования, однако кассация решения отменила и направила дело на новое рассмотрение. Повторно рассмотрев спор, суды трех инстанций отказали банку в праве выставить имущество на торги, так как оно представляет собой объекты культурного наследия XIX века.

В ноябре 2020 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Башкультнаследия к «Трасту». Банк в апелляционной жалобе заявил, что считает статус ОКН недоказанным. В постановлениях Совета министров БАССР нет пообъектного перечня имущества, включенного в реестр ОКН, указывали представители «Траста». УТРЗ при заключении договора залога не сообщил банку об обременениях в виде охранных обязательств. Это, по мнению банка, «свидетельствует о злоупотреблении правом и недобросовестном поведении» УТРЗ.

Апелляционный суд в Челябинске сослался на решения арбитражного суда Москвы, отметив, что положения договора об ипотеке не содержат условий сохранения ОКН при их отчуждении. «Банку, как профессиональному участнику финансового рынка, надлежало проявить требуемую степень осмотрительности и проанализировать предоставляемые залогодателем документы и информацию на предмет принадлежности потенциального предмета ипотеки к памятникам истории и культуры», говорится в решении.

В пресс-службе банка «Траст» сообщили, что не согласны с решением апелляции и намерены подать кассационную жалобу.

Руководитель практики банкротства адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар считает решение апелляции обоснованным, а шансы на его отмену в кассационной инстанции минимальными, поскольку суды уже оценили все существенные обстоятельства дела.

Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев считает, что единственный шанс для «Траста» отстоять свое обеспечение — добиться рассмотрения вопроса о том, насколько ст. 48 закона «Об объектах культурного наследия» применима к залогам в Верховный суд России. «Делать это логичнее в рамках спора в московском арбитраже об обращении взыскания на заложенное имущество»,— отмечает юрист.

Влада Шипилова