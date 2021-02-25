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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Главам собирают рюкзаки

Краевые власти раскритиковали реализацию туристических программ в территориях

Региональное министерство по туризму и молодежной политике запросило у муниципалитетов программы по развитию туризма для включения их в профильный нацпроект. Оказалось, что собственных программ в территориях практически нет, а там, где они есть, недостаточно денег на их реализацию. Для решения этих проблем краевые власти планируют разработать и предложить главам муниципалитетов типовую форму программ по развитию туризма. По мнению экспертов, нежелание территорий активно развивать туризм связано с отсутствием финансовой выгоды и опасением за сохранность природных достопримечательностей. Участники рынка считают, что для развития отрасли нужно сосредоточиться на уже популярных направлениях: речных круизах и горнолыжном отдыхе.


На заседании совета глав муниципальных районов и городских округов заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Сергей Хорошутин рассказал о национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» и оценил перспективы участия в нем муниципалитетов. Общий объем финансирования проекта — 500 млрд руб. «Главные требования к проектам — комплексность и экономическая обоснованность, влияние на рост туристического потока, развитие туристской инфраструктуры»,— сообщил господин Хорошутин.

По его словам, в декабре прошлого года министерство запросило у муниципалитетов проекты для включения в нацпроект. «К сожалению, анализ полученных материалов показал отсутствие в муниципалитетах комплексных проектов по обустройству туристских зон, практически полное отсутствие финансирования мероприятий по туризму, отсутствие инвестиционных проектов и слабую работу с инвесторами»,— отметил замминистра.

Единственным исключением стал Губахинский городской округ, который разработал мастер-план по развитию туризма, включающий развитие горнолыжного комплекса. Сергей Хорошутин подчеркнул, что муниципалитет чрезвычайно активен в плане привлечения инвесторов и готов софинансировать туристические проекты. «В результате 5 февраля была организована встреча инвесторов, руководства Губахи с представителями Ростуризма. По ее итогам комплексный проект по развитию муниципалитета будет предложен к включению в список приоритетных»,— поделился Сергей Хорошутин.

Краевое министерство туризма провело также анализ существующих муниципальных программ и мероприятий по развитию туризма. Отдельная программа по развитию туризма, по данным ведомства, была разработана только в Большесосновском муниципальном районе, при этом по ней полностью отсутствует финансирование. Еще в 16 муниципалитетах существуют различные подпрограммы, в 14 муниципалитетах есть только отдельные мероприятия. В 15 территориях региона отсутствуют какие-либо программы и мероприятия по развитию туризма. Среди этих муниципалитетов — Пермь и Кунгурский район.

При этом, по словам Сергея Хорошутина, в 2021 году Пермь занимает первое место в крае по финансированию мероприятий, связанных с туризмом: на благоустройство центральных улиц к 300-летию Перми запланировано более 800 млн руб.

От 73 млн до 207 млн руб. на мероприятия, связанные с туризмом, готовы потратить Краснокамский, Лысьвенский, Соликамский, Чайковский, Нытвенский, Ильинский и Губахинский городские округа, которые смогли привлечь средства по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Мероприятия на сумму 1 млн до 32 млн руб. готовы профинансировать 13 муниципалитетов: Березники, Осинский, Чусовской, Чердынский, Октябрьский, Гайнский, Чернушинский городские округа, а также Уинский, Частинский, Куединский, Кочевский, Бардымский муниципальные округа и ЗАТО Звездный.

В остальных территориях объем финансирования профильных мероприятий составляет менее 1 млн руб. либо отсутствует.

Как рассказал Сергей Хорошутин, для решения этих проблем министерство планирует разработать типовую форму муниципальных программ по развитию туризма и предложить этот документ руководству муниципальных районов и городских округов. Главам муниципалитетов замминистра поручил создать в территориях координационные советы по туризму, провести стратегические сессии по развитию отрасли, сформировать реестры перспективных инвестиционных площадок, а также направить в краевое министерство информацию по инициативам, ориентированным на включение в нацпроект и получение федерального финансирования.

Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина полагает, что нежелание муниципалитетов активно развивать туризм во многом обусловлено опасением за сохранность природных объектов. «В территориях в основном природные достопримечательности. Муниципалитеты считают их своим достоянием, даже в какой-то степени своей собственностью. Есть места, которые хороши именно своей дикостью, а регулярный поток людей может привести к вытаптыванию почв и другим повреждениям местности»,— отмечает директор гильдии.

По мнению Елены Елагиной, решить проблему поможет развитие необходимой инфраструктуры: оборудование специальных туристических троп, которые позволят сохранить остальную территорию неповрежденной, строительство парковок, туалетов и прочего.

Еще одна причина низкой заинтересованности муниципалитетов в туристах — отсутствие материальной отдачи, считает госпожа Елагина. «Нужно наладить процессы так, чтобы хотя бы 30% налогов от оставляемого туристами дохода оставалось на местах. И тогда территории очень быстро научатся зарабатывать»,— полагает исполнительный директор Пермской туристической гильдии. Также, по ее словам, муниципалитеты Прикамья следует «немного обучить» гостеприимному туризму: «В России есть немало субъектов, где местный туризм хорошо работает и приносит прибыль. Например, национальный парк „Самарская Лука“ в Самарской области, „Зюраткуль“ в Челябинской, маршруты к Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике. Уверена, если попросить, они будут не против поделиться своим опытом».

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин полагает, что для того, чтобы туризм в Прикамье действительно получил развитие, необходимо расставить приоритеты. «На все денег нет и никогда не будет. Я считаю, что нужно сосредоточиться на развитии водного туризма, чтобы в Пермский край ходили круизы из других регионов, и горнолыжного туризма. Конечно, в территориях Прикамья есть много интересных и уникальных мест, но их посещают специалисты или очень увлеченные люди. Массовый спрос, который позволит сделать туда полноценные маршруты, вряд ли появится»,— говорит господин Яхнин.

Константин Кадочников, Екатерина Артемова


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