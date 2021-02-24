Пожарные в Татарстане не обжигались со времен «Адмирала» — ГУ МЧС

Главное управление МЧС РФ по Татарстану опровергло сообщение анонимного пользователя соцсетей о плохом обеспечении пожарных защитной одеждой, в результате чего они якобы систематически получают ожоги рук.

«За последние пять лет (со времен пожара и обрушения в ТЦ "Адмирал") случаев получения ожогов пожарными при тушении пожаров не зафиксировано»,— заверили в ГУ МЧС РФ в Татарстане. «С боевой одеждой в казанском гарнизоне проблем нет»,— утверждают чиновники, отмечая, что в 2020 году личный состав получил 114 пар средств защиты рук.

По данным пресс-службы ГУ, в январе 2021 года гарнизон (7-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС РФ по РТ) получил 110 комплектов новой боевой одежды пожарного, средств защиты рук, защитной обуви пожарного. Кроме того, до 30 апреля должно поступить 100 боевых комплектов одежды и 550 пар рукавиц, а конца года – еще 510 комплектов и более 1 тыс. пар рукавиц.

«Вся поступающая экипировка пожарного и пожарно-техническое вооружение проходит обязательное техническое испытание в специализированных лабораториях МЧС России с выдачей сертификатов соответствия»,— заверяют в управлении.

Напомним, пожар в казанском ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года на площади 4 тыс. кв.м. В нем погибли 19 человек, в том числе начальник смены пожаротушения, подполковник МЧС Сергей Костин. Еще свыше 60 человек получили травмы.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"