В Ярославле из-за плохого состояния дорог за год произошло 287 ДТП

В Ярославле за 2020 год произошло 287 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия в городе, сообщил сегодня на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов. Он отметил, что всего за год в городе было зафиксировано 738 ДТП, из которых 40% были вызваны плохим состоянием дорог в Ярославле.

Представитель УМВД рассказал, что в городе насчитывается 40 наиболее опасных мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. В ДТП за год были травмированы 343 человека и 14 человек погибли.

Госавтоинспекция направила в адрес собственника дорог несколько десятков представлений. По 72 фактам полиция направила материалы в прокуратуру. Имеются судебные решения, направленные на приведение дорог в нормативное состояние. Однако, отметил представитель УМВД, состояние дорог по-прежнему вызывает вопросы.

Депутаты муниципалитета по итогам заседания комиссии рекомендовали городским властям продолжить взаимодействие с УМВД по вопросам содержания улично-дорожной сети и обратить внимание на исполнение судебных решений.

Антон Антонов