Девальвация дорогих гостей

Правительство Петербурга пересмотрело целевые показатели по программе развития туризма в городе в 2020–2025 годах: прогнозные цифры стали скромнее. Значительно сократилась доля сферы туризма в ВРП. Если раньше власти стремились к 6% в 2024 году, то сейчас ожидают не более 4,2% в 2025 году. Турпоток, который должен был достигнуть через пять лет 12 млн человек, теперь оценивается в 8,5 млн человек. Вслед за этими значениями более чем в три раза уменьшается объем платных услуг в туризме — до 12 млрд рублей. Аналитики считают, что это не только последствия влияния коронавируса на отрасль, но и глобальные перемены в туризме, к которым Петербург еще должен приспособиться.

В программу «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» внесены коррективы, следует из проекта постановления городского правительства, размещенного на портале антикоррупционной экспертизы вчера. Документ с изменениями будет проходить обсуждение до 10 марта. Оригинальная программа была утверждена в 2017 году, после этого показатели несколько раз корректировались. Они обозначают пятилетний прогноз отрасли, сейчас горизонт планирования заканчивается 2025 годом.

По сравнению с версией документа от декабря 2020 года, финансирование программы увеличивается на 12% до 4 млрд рублей в период 2020–2025 годов. При этом самым затратным станет нынешний год: на него заложено 932 млн рублей. В числе статей расходов бюджета будут развитие делового и медицинского туризма, а также конгрессно-выставочной деятельности и информационно-коммуникационной системы.

По итогам 2020 года турпоток в Петербург составил 2,1 млн человек, а годом ранее — 8,2 млн человек. Ранее в Смольном ожидали, что темпы прироста путешественников будут расти на 3–4% ежегодно и к 2024 году город посетит 12 млн человек. В актуальной версии программы Петербург примет в 2021 году 3,5 млн человек, в 2022 году — 5,1 млн человек, в 2023 году — 6,7 млн человек, в 2024 году — 7,4 млн человек, в 2025 году — 8,5 млн человек. Таким образом, после пандемийного падения власти рассчитывают на ежегодные темпы роста туристических прибытий в диапазоне 15–68%. Вдвое падает пассажиропоток круизных и паромных линий: по прогнозам в 2021 году, если сообщение будет открыто, порт обслужит 437 тыс. пассажиров, а к 2025 году подойдет к порогу в 1 млн туристов.

По оценкам Смольного, общий объем вклада туризма в экономику Петербурга, с учетом расходов туристов в городе, за 2019 год составил около 375 млрд рублей, а объем потребления услуг в отрасли (гостиницы и аренда жилья, турфирмы) — 31,1 млрд рублей. Впрочем, это значение сильно сократилось в прошлом году — до 8,5 млрд рублей. И несмотря на то, что власти ожидают, что динамика по росту этого показателя от года к году сохранится (5–7%), однако емкость рынка существенно уменьшится: с прогнозных 38 млрд рублей к 2024 году до 12 млрд рублей к 2025 году. Коэффициент использования гостиничного фонда не достигнет и половины к 2025 году (43,9%). Доля туризма в ВРП будет колебаться в пределах 1–4,2% по сравнению с 6% ранее.

В комитете по развитию туризма Петербурга, ответственном за исполнение программы, запрос “Ъ” о целевых показателях вчера не прокомментировали.

Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что основным фактором пересмотра показателей стала пандемия COVID-19. В то же время, подчеркивает эксперт, город был «заточен» на туристов из Китая. «Аутлеты и luxury-сегмент Петербурга могли составить конкуренцию Милану, но сейчас Россия для этой категории путешественников до сих пор является опасным источником заболевания, поэтому фокус на данную группу больше не сработает. Кроме этого, для Петербурга особенно катастрофично падение круизного туризма, который, вероятно, не восстановится даже с учетом процесса вакцинации. Поток деловых туристов также будет сокращаться, и это уже находит отражение в планах по модернизации и расширению аэропорта Пулково. Получается, что драйвером роста будет внутренний туризм»,— говорит он. Вместе с этим, признает эксперт, власти Петербурга не делают всего, что можно было бы сделать для развития этой сферы. Он вспоминает о введенных ограничениях и закрытии заведений общепита перед Новым годом, добавляя, что это негативно сказалось на малом и среднем бизнесе.

Яна Войцеховская