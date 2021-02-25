Арбитражный снос

Верховный суд Башкирии подтвердил законность признания дома №5/3 на улице Маркса в Уфе, попавшего в границы строительства нового корпуса арбитражного суда, аварийным и подлежащим сносу, а также постановил взыскать с жителя дома Ильгама Масагутова 149 тыс. руб. компенсации за проведение судебной экспертизы. Споры об аварийности двухэтажного дома 1950 года строительства продолжаются в течение нескольких лет. Жильцы несколько раз доказывали в судах незаконность решений городской администрации и выводов экспертиз, заказанных мэрией. С выводами Верховного суда жители не согласны и намерены обжаловать определение в кассационной инстанции. Юристы считают, что шансы на его отмену невелики.

Верховный суд Башкирии вынес определение по жалобе уфимской администрации на решение Кировского районного суда Уфы от 12 августа 2020 года, признавшего незаконными заключения межведомственной комиссии, которая в 2014 году, на основании экспертизы ООО «Партнер», включила многоквартирный дом №5/3 на улице Маркса в список аварийных и подлежащих сносу. Эксперты установили, что изношенность дома достигла 75%. Тогда же жители дома заказали в ООО «Центр независимых экспертиз» собственную экспертизу, которая установила износ в 42%. В 2017 году Октябрьский районный суд назначил третью экспертизу — ее проводила компания «КБ Метод», которая выявила изношенность в 54,6%. На основании этого суд признал заключения об аварийности здания незаконными.

Двухэтажный дом на 8 квартир был построен в 1950 году. Сегодня там проживает 26 человек. В 2015 году экс-главой уфимской администрации Иреком Ялаловым было подписано постановление об утверждении проекта планировки и межевания квартала площадью 4,8 га в границах улиц Валиди, Маркса, Пушкина и Гоголя. Проект разрабатывался по заказу ООО «БашАнтэк» уфимского предпринимателя и ныне депутата горсовета Александра Баутского. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году компания прекратила свою деятельность. В квартале предполагалось строительство нового корпуса арбитражного суда Башкирии, 18-этажного жилого дома, двухуровневого паркинга и пристроя к детскому саду. Строительства корпуса арбитражного суда началось в 2019 году. Тогда по итогам закрытого аукциона контракт стоимостью 732 млн руб. получила дочка госэнергохолдинга «РусГидро» — АО «Гидроремонт-ВКК».

В 2019 году ООО ПФ «Вуд Мастер» по заказу городской администрации провело новую экспертизу дома, выявив изношенность в 71%. На основании этого заключения дом №5/3 на улице Маркса вновь признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцы вновь обратились в суд, предоставив результаты экспертизы ООО «Платинум», по данным которой физический износ дома не превышал 42%. В августе 2020 Кировский райсуд Уфы согласился с доводами жителей дома, признал постановления об аварийности незаконными, а также постановил взыскать в счет ООО «Платинум» 62 тыс. руб. из федерального бюджета за проведение судебной экспертизы.

Это решение не удовлетворило мэрию, и в конце декабря 2020 года она заказала третью экспертизу в ООО «Независимая экспертиза и оценка». Обследование выявило 66% износа. В апелляционной жалобе представители мэрии заявляли, что заключение экспертизы о 42% износа, принятое Кировским райсудом, противоречит результатам обследования, проводившегося в 2017 году и принятого Октябрьским райсудом, а также отмечали, что заключение ООО «Платинум» «не содержит сведений о том, какими инструментами пользовался эксперт», экспертиза проведена без осмотра подвала здания, а об осмотре дома администрацию не уведомили.

Как рассказала „Ъ“ жительница дома Диана Масагутова, на заседания в ВС Башкирии пригласили эксперта, который проводил обследование по заказу мэрии. «Эксперт ООО „Независимая экспертиза и оценка“ Мария Касимова принесла дополнительные материалы по анализу куска камня, якобы взятого с нашего чердака, с выводом о том, что наш дом тронь — и он развалится»,— говорит госпожа Масагутова.

В определении ВС указано, что у суда нет «оснований ставить под сомнение выводы» экспертного заключения, так как при выдаче этого заключения эксперт «предупреждался об уголовной ответственности», а выводы основаны «на результатах исследований, полученных при непосредственном осмотре дома».

На основании этого ВС Башкирии пришел к выводу, что дом «обоснованно признан аварийным и подлежащим сносу», а доводы жителей о том, что дом в хорошем состоянии, выводы экспертов «не опровергают». Судебная коллегия определила решение Кировского райсуда отменить и принято новое, а также обязать жителя дома Ильгама Масагутова, выступавшего истцом по всем предыдущим искам, выплатить 149 тыс. руб. ООО «Независимая экспертиза и оценка» за проведение судебной экспертизы.

Господин Масагутов и другие жители дома с определением Верховного суда не согласны. Они заявили „Ъ“, что намерены обращаться с жалобой в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

В администрации Уфы от комментариев отказались.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает, что перспективы на отмену решения Верховного суда в кассации минимальны. По мнению юриста, это дело доказывает, что в подобных ситуациях «исход дела решают не столько доводы сторон, сколько выводы экспертов». «Судьи — специалисты только в праве, логично, что в технических вопросах они полагаются на соответствующих экспертов. Однако состояние института экспертизы сегодня такое, что написать могут практически что угодно, безоговорочно доверять ни одному заключению нельзя»,— подчеркивает господин Муллануров. Он также отмечает, что сегодня не работает и институт ответственности эксперта и «мы можем лишь гадать, кто из экспертов прав».

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что, «если бы иск был групповой, шансов отстоять дом у жильцов было бы больше».

«Истцам необходимо было ставить своей целью не отмену решения о признании дома не пригодным для жизни, а оспаривание выводов последней экспертизы»,— заявил „Ъ“ руководитель направления коммерческих споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.

Елена Чиркова