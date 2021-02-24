Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу о ликвидации ВТОЦ

Верховный суд Татарстана приостановил рассмотрение дела о признании Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) экстремистской организации и его ликвидации.

Была назначена судебная лингвистическая экспертиза, которую должны выполнить специалисты Казанского федерального университета (КФУ). Им предстоит изучить выступления членов ВТОЦ на митинге памяти защитников Казани, прошедшего 12 октября 2019 года.

Ликвидацию ВТОЦ инициирует прокуратура Татарстана, которая нашла признаки экстремизма в выступлениях активистов ВТОЦ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"