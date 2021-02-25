Долг у ворот

После восьмилетнего перерыва на рынок заимствований собирается выйти правительство Москвы. Заявленный объем размещений на этот год составляет почти 400 млрд руб. Надежность эмитента и разнообразие предложенных долговых бумаг, по мнению участников рынка, вызовут интерес инвесторов. Но серьезную конкуренцию государственным ОФЗ они не составят.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 24 февраля ряд постановлений, утвердивших условия выпуска и обращения городских облигационных займов. Инвесторам будут предложены долговые бумаги со сроком обращения года до 30 лет. Облигации будут выпускаться с постоянным, фиксированным или переменным купоном, а также с амортизацией или без амортизации долга. Объем размещения в этом году может составить до 396 млрд руб.

В предыдущий раз столица выходила на публичный рынок заимствований восемь лет назад, разместив облигации на 6,85 млрд руб.

В целом же с 2008 по 2013 год было размещено более 70 выпусков московских бондов на сумму свыше 410 млрд руб. по номиналу, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Таким образом, запланированный на этот год объем сравним с объемом размещения за шесть лет предыдущего периода. В настоящее время в обращении остается один выпуск облигаций на 30 млрд руб. с погашением в 2022 году.

Почти с начала первых эмиссий собственных облигаций и до 2016 года Москва была лидером по объему долговых обязательств в обращения на рынке субфедеральных облигаций, занимая до трети всего рынка, отмечает Александр Ермак. Эти облигации пользовались высоким спросом благодаря высокому кредитному качеству и безупречной кредитной истории: эмитент не допустил дефолта и не реструктурировал долговые обязательства в 2008 году. При этом, как отмечает господин Ермак, эти бумаги были одними из самых ликвидных и торговались с минимальными спредами к доходности ОФЗ, а в отдельные периоды и по тем же ставкам.

Участники рынка не сомневаются, что московские долговые бумаги будут востребованы и сейчас.

Вместе с тем, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, они будут иметь ограниченную ликвидность по сравнению с облигациями Минфина. В частности, по его мнению, основной спрос будет сосредоточен среди локальных участников рынка, интерес нерезидентов возможен, но в гораздо меньших объемах, чем в ОФЗ. При этом на фоне низких ставок по розничным банковским вкладам он не исключает высокого интереса к ним и со стороны физлиц.

Вместе с тем субфедеральные облигации несут более высокие риски по сравнению с суверенными облигациями. Как отмечает экономист «Открытие Research» Андрей Никандров, надежность ОФЗ дополнительно обеспечена контролем правительства над сбором налогов по всей стране и возможностью осуществлять денежную эмиссию, в то время как у региональных властей таких полномочий нет. Впрочем, в России федеральное правительство осуществляет поддержку и не позволяет допустить дефолт даже при существенном ухудшении финансового положения, отмечает эксперт. В случае осуществления федеральной поддержки регионов риск субфедеральных облигаций останется «квазисуверенным», то есть максимально приближенным к риску ОФЗ, указывает Андрей Никандров.

Сергей Собянин, мэр Москвы, в эфире телеканала «Россия 1» 5 ноября 2020 года В этом году мы недосчитаемся доходов, поэтому на следующий год и последующие мы будем занимать

В таких условиях доходность московских облигаций, по крайней мере первых выпусков, будет иметь небольшой положительный спред к доходности ОФЗ. Как отмечает Владимир Евстифеев, сейчас облигации первоклассных региональных заемщиков торгуются со спредом 60–80 б. п. Облигации Москвы могут торговаться немного ниже по спредам, что обеспечит доходность в 5,5–5,7% годовых по 2–3-летним займам и 6,2–6,4% годовых по 3–5-летним бумагам. Александр Ермак оценивает спред к ОФЗ в зависимости от условий и срока обращения московских облигаций в диапазоне от 60–80 до 90–100 б. п.

При этом на фоне размещения Минфином облигаций с фиксированным купоном (см. “Ъ” от 11 февраля) участники рынка ожидают, что правительство Москвы выйдет на рынок публичного долга с комбинацией различных видов инструментов. По мнению Александра Ермака, оно может предложить инвесторам облигации со сроком обращения три-пять лет без амортизации либо пять-семь лет с амортизацией и с фиксированными ставками купонов или же более долгосрочные облигации (от 10 лет) с плавающей ставкой купона.

Виталий Гайдаев