Обещанных льгот три года ждут

Правительство услышало предложения компаний, которые с начала года лишились льгот на месторождения вязкой нефти, что сделало их разработку нерентабельной. Так, Минэнерго и Минфин поддержали предложения ЛУКОЙЛа по переводу активов с таким типом запасов в отдельную группу с налогом на дополнительный доход. Но разработать новый механизм чиновники собираются не ранее конца 2021 года, а запустить его — только в 2024 году. Это угрожает инвестициям нефтяников в разработку месторождений вязкой нефти в ближайшие три года.

Правительство и депутаты на выездном совещании комитета Госдумы по энергетике в Ухте обсудили варианты сохранения льгот на высоковязкую нефть. Послабления по НДПИ, в том числе на месторождения с вязкой нефтью, были отменены в октябре. В частности, с 1 января 2021 года прекратила действие пониженная ставка экспортной пошлины на сверхвязкую нефть (составляла 10% от полной ставки вывозной пошлины), а также льготная ставка НДПИ для выработанных месторождений и для сверхвязкой нефти. И если старые участки компании смогут перевести на налог на дополнительный доход (НДД), то для вязкой нефти такой опции сейчас не предусмотрено.

Закрыть нельзя инвестировать

Чиновники признают, что изменение налогового режима ударило по нескольким регионам, включая Республику Коми, где расположен ряд месторождений высоковязкой и сверхвязкой нефти. Крупнейшие из них — Ярегское и Усинское месторождения — принадлежат ЛУКОЙЛу. На сверхвязкую и высоковязкую нефть приходится около 55% из 486 млн тонн всех остаточных извлекаемых запасов нефти на месторождениях компании в республике. Доля добычи такого сырья в регионе в 2020 году составила порядка 40% от общего объема производства группы.

Отмена льгот, по расчетам ЛУКОЙЛа, увеличит фискальную нагрузку по сверхвязкой нефти в 25 раз, по высоковязкой — в 1,5 раза. Суммарный прирост налоговой нагрузки составит около 40 млрд рублей в год, что сделает нерентабельными инвестиции в дальнейшее развитие месторождений компании с запасами вязкой и сверхвязкой нефти в Коми в объеме около 180 млрд рублей в следующие пять лет. Такая ситуация вынуждала ЛУКОЙЛ оперативно пересматривать планы дальнейшего развития Ярегского и Усинского месторождений вплоть до возможной консервации.

Но этот вариант несет существенные риски. Речь может идти о безвозвратной потере части запасов из-за нарушения гидрологического режима и специфики технологии разработки активов. А остановка системы вентиляции и естественное затопление нефтешахт могут привести к образованию и вытеснению на поверхность взрывоопасных концентраций газа. Помимо этого остановка работы на Ярегском и Усинском месторождениях нанесет ущерб экономике Коми.

Режим надежды

Чтобы не допустить подобного развития событий, ЛУКОЙЛ предложил правительству предоставить ему льготы, которые с 2021 года получили другие компании — «Татнефть» и «Газпром нефть», в виде налогового вычета из НДПИ в 1 млрд рублей в месяц без влияния на доходы бюджета РФ (при цене нефти выше базовой). А в качестве системного решения компания считает необходимым перевести начиная с 2022 года сверхвязкую нефть в отдельную группу НДД.

Минэнерго поддержало предложения ЛУКОЙЛа о переводе сверхвязкой нефти в отдельную группу налога на дополнительный доход, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин на выездном совещании комитета по энергетике Госдумы, согласившись, что параметры налогообложения для новой группы должны учитывать высокие удельные затраты и обеспечивать минимальную положительную рентабельность для недропользователя. Господин Сорокин подчеркнул приоритетность проработки режима НДД, поскольку он разрабатывался, чтобы решить проблему «лоскутного одеяла налогообложения и сделать систему максимально прозрачной и системной». «Поэтому НДД в различных вариациях рассматривается как приоритетное направление развития»,— подчеркнул замминистра.

О необходимости выработать механизмы стимулирования разработки сверхвязкой и высоковязкой нефти также заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, нужны долгосрочные системные решения, обеспечивающие предсказуемость и эффективность инвестиций, например, с применением режима НДД, а также инвестиционных налоговых вычетов с заключением соответствующих соглашений. Он уточнил, что некоторые принимаемые правительством решения могут привести к снижению эффективности уже сделанных компаниями инвестиций.

Если предложения ЛУКОЙЛа будут учтены, это позволит компании инвестировать в свои активы со сверхвязкой нефтью в Коми в 2021–2023 годах около 37 млрд рублей и сохранить в этот период там добычу на уровне более 5 млн тонн, а также увеличить доходы государства с учетом мультипликативного эффекта смежных отраслей на 90 млрд рублей за три года.

Минфин предлагает ждать

При этом параметры НДД для сверхвязкой нефти Минфин намерен разработать до конца 2021 года. Замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов заверил, что в правительстве не допустят развития сценария, связанного с консервацией месторождений. В то же время, по его словам, новые налоговые условия будут применяться только с 2024 года. Таким образом, до этого времени ЛУКОЙЛ и другие компании будут вынуждены накапливать убытки при разработке месторождений с таким типом запасов.

Сохранение текущих фискальных условий в ближайшие три года заставит нефтяников пересматривать свои вложения в месторождения сверхвязкой нефти. В ЛУКОЙЛе ранее отмечали, что методы добычи сверхвязкой и высоковязкой нефти существенно дороже разработки традиционных запасов. В связи с этим строительство инфраструктуры по развитию Ярегского месторождения и пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения стало возможным только благодаря поддержке государства.

При этом сам ЛУКОЙЛ до изменения законодательства направлял в развитие месторождений вязкой нефти более 50% своих инвестиций в Коми.

Это позволило к 2021 году увеличить там добычу сверхвязкой и высоковязкой нефти более чем в два раза. По данным компании, ее накопленные инвестиции в разработку этой категории нефти составили около 250 млрд рублей — меньше трети от изначально запланированных вложений на уровне 800 млрд рублей, которые теперь остались под вопросом.