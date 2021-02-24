В ХМАО создали первую в России единую базу домашних и безнадзорных животных

В ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начала функционировать первая в России единая информационная база домашних и безнадзорных животных, пишет портал Ugra-news.ru.

База данных создана в рамках реализации законодательства в области обращения с животными и предназначена для формирования и ведения единого цифрового информационного ресурса данных о домашних животных Югры. Целью системы является повышение эффективности деятельности по выявлению, предупреждению и локализации распространения заболеваний, в том числе общих для домашних животных и человека.

Чтобы идентифицировать и проследить судьбу каждого питомца в базу данных будут заноситься сведения об электронных чипах или бирках всех зарегистрированных или отловленных животных. Для повышения уровня информированности о ситуации в области обращения с домашними животными и поиске питомцев жители региона получат доступ к отрытой части данных.

Также югорчане смогут размещать в системе объявления о пропаже или находке домашних животных. В базе данных создан специальный раздел «Мы ищем дом», в котором загружена информация о находящихся в приютах животных.

Анастасия Реутова