Пензенский активист КПРФ арестован за организацию акции 23 февраля

Октябрьский районный суд Пензы назначил второму секретарю пензенского обкома ЛКСМ Александру Ермакову наказание в виде четырех суток административного ареста за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Как сообщил в социальных сетях депутат пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин, приговор связан с акцией компартии 23 февраля. «Александр Ермаков, мой помощник и товарищ по Комсомолу, получил четверо суток административного ареста. За мирную акцию, которая состоялась вчера», — написал депутат.

Акция КПРФ состоялась 23 февраля, на нее пришли несколько десятков человек, полиция в ход мероприятия не вмешивалась. За несколько дней до этого полиция задержала пятерых пензенских активистов компартии за организацию акции. Глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Александр Смирнов был арестован на семь суток.

Ъ-Средняя Волга