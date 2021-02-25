Банк вышел из шахты

Газпромбанк (ГПБ) вышел из числа кредиторов обанк­роченного шахто­управления «Карагайлинское» в Кузбассе, продав свои требования к шахте кемеровской компании «Промышленный аутсорсинг». Ранее ГПБ пытался реализовать долг «Карагайлинского» в 45,2 млрд руб. на открытом аукционе со стартовой ценой 1,2 млрд руб. и снижением ее до 300 млн руб., но заявок на торги не поступило. Между тем арбитражный суд начал рассмотрение заявления миноритарных кредиторов шахтоуправления о привлечении банка к субсидиарной ответственности на всю сумму требований к компании. Юристы говорят, что продажа задолженности не снимает с продавца риска быть привлеченным к ответственности.



Газпромбанк продал 45,2 млрд руб. требований к ООО «Шахтоуправление „Карагайлинское“», в том числе обес­печенных залогом, рассказали „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе банка, уточнив, что сделка уже завершена. Сумму продажи в ГПБ не сообщили, сославшись на то, что «коммерческую часть сделки стороны не раскрывают». Покупателем стало кузбасское ООО «Промышленный аутсорсинг», которое в настоящее время подало в суд заявление о процессуальном правопреемстве. Дата рассмотрения еще не назначена.

Шахта «Карагайлинское» в составе угольной компании «Заречная» была введена в октябре 2014 года с проектной мощностью 31–34 тыс. т угля в месяц. Кредитором строительства шахты выступал ГПБ, предоставивший на развитие 9 млрд руб. Всего в предприятие было инвестировано 12 млрд руб. В рамках проекта была построена собственная обогатительная фабрика «Карагайлинское» мощностью 1,5 млн т в год. В 2017 году шахтоуправление было выведено из состава УК «Заречная». Летом 2020-го шахта располагала одним забоем с максимальной производительностью 90 тыс. т угля в месяц. В 2019 году ее добыча составила 0,6 млн т.

В 2020 году ГПБ выставил 45,2 млрд руб. требований к шахтоуправлению на аукцион. При стартовой цене продажи в 1,2 млрд руб. допускалось снижение до минимума в 300 млн руб., но заявок на торги не поступило. В сентябре ООО «Шахтоуправление „Карагайлинское“» было признано банкротом. Кредиторская задолженность компании на тот момент составляла 45,4 млрд руб. Основной кредитор — Газпромбанк, у которого в залоге находились доли ООО. В связи с банкротством персонал шахтоуправления (более 900 человек) был уведомлен о массовом сокращении. По данным председателя Киселевского теркома Российского независимого проф­союза работников угольной промышленности Анатолия Оренбурова, сейчас на предприятии остается около 200 работников. О том, что долг шахтоуправления перешел к новой компании, он не знает.

Компания «Промышленный аутсорсинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в Кемерове в 2019 году с уставным капиталом 60 тыс. руб., ведет деятельность в сфере оптовой неспециализированной торговли. По данным 2ГИС, по адресу регистрации компании располагается бывшее общежитие. Владелец и руководитель ООО — Александр Прожикин. Получить у него комментарий не удалось, его мобильный телефон был отключен.

Участники рынка в Кузбассе сообщили „Ъ-Сибирь“, что интерес к «Карагайлинскому» в конце прошлого года проявляли несколько профильных игроков, был заказан аудит шахтоуправления, но действует ли в интересах потенциальных покупателей «Промышленный аутсорсинг», подтвердить не смогли. Компания с таким названием в числе работающих в углепроме им не знакома. Конкурсный управляющий «Карагайлинского» Евгений Струк сообщил, что уведомлен о продаже ГПБ прав требований, но информации о покупателе у него нет.

Цена продажи прав требований вряд ли могла превышать минимальную стоимость долга, которая была определена на несостоявшемся аукционе, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Банк мог пойти на такую сделку, поскольку долгая консервация для держателя актива могла бы обернуться еще большими финансовыми потерями»,— полагает эксперт. Актив требует крупных финансовых вложений, не исключено, что за «Промышленным аутсорсингом» может стоять крупный игрок, готовый инвестировать в его развитие, считает он.

С продажей прав требований к «Карагайлинскому» взаимоотношения банка и шахтоуправления могут не закончиться — миноритарные кредиторы компании заявили в суд о привлечении ГПБ к субсидиарной ответственности в качестве контролирующего лица. Индивидуальные предприниматели Андрей Патов из Киселевска (Кузбасс) и Анастасия Филимонова из Новосибирска (оба заняты автогрузоперевозками) потребовали привлечь банк к ответственности на всю сумму требований кредиторов, в том числе текущих, установленную по результатам рассмотрения отчета арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры банкротства. На заседании суда в среду, 24 февраля, представитель истцов Андрей Шахмаев заявил, что ГПБ был контролирующим лицом для «Карагайлинского», потому что «соответствующим образом были определены условия выданных шахтоуправлению кредитов, а работники аффилированных с банком лиц были сотрудниками шахтоуправления, и тому есть доказательства». Он также указал, что уже в конце 2013 года должник якобы отвечал всем признакам несостоятельности, но банк не направил заявления в суд о признании «Карагайлинского» банкротом. Представитель ГПБ Артем Андреев отказался признавать за банком статус контролирующего лица ООО «Шахтоуправление „Карагайлинское“».

Тот факт, что банк вышел из числа кредиторов, не влияет на перспективы привлечения его к субсидиарной ответственности, поскольку суд будет оценивать действия банка до момента возникновения признаков объективного банкротства должника, говорят юристы. Суд может признать Газпромбанк лицом, контролировавшим деятельность ООО «Шахтоуправление „Карагайлинское“», если банк давал обязательные указания или иным образом определял деятельность горнодобывающей компании, считает юрист Forward Legal Станислав Бородаев. «При этом банк предоставил кредит для создания бизнеса в рамках проектного финансирования, когда деятельность заемщика достаточно жестко контролируется банком, поскольку тот заинтересован в правильном использовании средств и получении прибыли»,— отмечает юрист.

Игорь Лавренков, Оксана Павлова